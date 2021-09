Life

“Game Of Chefs”: πρεμιέρα με “Blind Taste Test” (εικόνες)

Γεύσεις, χρώματα και αρώματα θα “πλημμυρίσουν” τις οθόνες μας στο απόλυτο παιχνίδι μαγειρικής, που “ζεσταίνεται” για να αρχίσει στον ΑΝΤ1.

Εκεί που τελειώνουν τα άλλα παιχνίδια μαγειρικής, αρχίζει το «Game Of Chefs»!

Τρεις ομάδες διαγωνίζονται για την κυριαρχία τους στην κουζίνα.

Παρουσιάστρια, κριτές και διαγωνιζόμενοι σε ετοιμότητα!

Το «Game Of Chefs», με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, και μας ανοίγει την… όρεξη για γαστρονομικές περιπέτειες.

Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς κάθονται στη θέση του κριτή και βάζουν τη βραβευμένη υπογραφή τους στον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μαγειρικής.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, με χιούμορ και ατάκα, θα ρίχνει το αλατοπίπερο στη συνταγή επιτυχίας του «Game Of Chefs» και οι τρεις σεφ-κριτές θα δοκιμάζουν στα… τυφλά, θα ηγούνται των ομάδων τους και θα καταθέτουν διαφορετικής φιλοσοφίας μαγειρικές προτάσεις.

Όλοι μπορούν να αποδείξουν το μαγειρικό τους ταλέντο, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αρκεί να έχουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, το πάθος, την προσωπικότητα και πάνω από όλα την επιθυμία να κερδίσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Το παιχνίδι ξεκινά με τις «Blind Taste Test» Auditions, όπου ο κάθε διαγωνιζόμενος σερβίρει τη μαγειρική του πρόταση που θα τον περάσει στην επόμενη φάση.

Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη του «Game Of Chefs»! Οι κριτές δεν γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το κάθε πιάτο! Η προσωπική ιστορία του κάθε διαγωνιζόμενου τους είναι άγνωστη.

Για να περάσει ένας διαγωνιζόμενος στην επόμενη φάση, στο Boot Camp, θα πρέπει οι δύο από τους τρεις κριτές να εγκρίνουν το πιάτο του.

Το Boot Camp περιλαμβάνει μια σειρά δοκιμασιών, όπου οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και την αφοσίωση που απαιτούνται για έναν σεφ πρώτης γραμμής.

Μετά από κάθε δοκιμασία, οι κριτές θα επιλέξουν τους διαγωνιζόμενους που θα εντάξουν στις ομάδες τους.

Το τρίτο στάδιο του «Game Of Chefs» είναι τα «Kitchen Battles», όπου ο ρόλος των τριών σεφ αλλάζει, καθώς γίνονται αρχηγοί των ομάδων τους. Οι σεφ μπορούν να καθοδηγούν, αλλά όχι να μαγειρεύουν μαζί με τις ομάδες τους στα battles. Τα πιάτα θα κρίνονται, πλέον κάθε φορά, από διαφορετικούς γνώστες της υψηλής γαστρονομίας. Από τις τρεις ομάδες, μία θα είναι η νικήτρια.

Στη συνέχεια, τα μέλη των δύο ηττημένων ομάδων θα διαγωνίζονται μεταξύ τους και οι τρεις σεφ, ως κριτές πάλι, θα δοκιμάζουν όλα τα πιάτα μέσα από «Blind Taste» διαδικασία, παίρνοντας το μεγάλο ρίσκο να απορρίψουν, χωρίς να το ξέρουν, το πιάτο ενός διαγωνιζόμενου της ομάδας τους.

Μια παρουσιάστρια κάνει… το πιο νόστιμο παιχνίδι!

Τρεις καταξιωμένοι σεφ με αστέρια Michelin, Χρυσούς Σκούφους και αστέρια FNL ρίχνονται στη μάχη της κουζίνας!

Τρεις διαφορετικές γαστρονομικές φιλοσοφίες διεκδικούν τη νίκη!

Τώρα είναι η ώρα του «Game Of Chefs»!

«Game Of Chefs»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 21:00

