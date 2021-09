Life

Mad Clip: φωτογραφίες από τα πρώτα βήματα του (αποκλειστικό - βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε και παρουσιάζει εικόνες από την αρχή της καριέρας του Mad Clip. Τι λέει για τον αδικοχαμένο μουσικό, ένας από τους πιο στενούς του φίλους και συνεργάτες,

Φωτογραφίες από το ξεκίνημα της καριέρας του Mad Clip παρουσίασε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης, που η Ρίτσα Μπιζόγλη παρουσίασε σε απευθείας μετάδοση από την Πάτρα.

Στο βίντεο που ετοίμασε η Νάνσυ Τάση και στο οποίο υπήρχαν και οι σπάνιες φωτογραφίες, εμφανίζεται ο Mad Clip, στο πλαίσιο της συνέντευξης που είχε δώσει στο Special Report, να λέει «το 90% της δουλειάς μου, έχει γίνει εδώ πέρα, στο PN studio με τον αρχηγό μου εδώ πέρα τον μάγκα, ποπάι Eddy, αδερφός μου, είκοσι χρόνια φιλία και πολύ στενός μου συνεργάτης επίσης».

Όπως λέει ο φίλος του Mad Clip, o Έντι, «γνωριζόμαστε 18 χρόνια περίπου, έχουμε περάσει ΤΑ τρελά, ωραίες στιγμές, έχουμε τσακωθεί, τα έχουμε σπάσει, γενικά τέλεια πράγματα».

Ο Έντι, μουσικός παραγωγός σήμερα, είναι από τους πιο στενούς και παλιούς φίλους του Mad Clip. Η φιλία τους ξεκινά από τα εφηβικά τους χρόνια, τότε που η ζωή τους ήταν γεμάτη…

Όπως λέει ο Έντι στον ΑΝΤ1 , «Τρέλες, πολλές τρέλες. Από πού θες να ξεκινήσω. Όλη η μέρα ήταν μία τρέλα, δεν τελείωνε ποτέ η τρέλα μας νομίζω…. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Ήσυχος, ήρεμος, αλήτης βέβαια αλλά καλός αλήτης, πώς να στο πω ρε παιδί μου, ήταν ωραίος άνθρωπος…

Από την εφηβεία ακόμη το όνειρό του ήταν ένα: η μουσική!





«Είμασταν έφηβοι, είμασταν στο δρόμο μέρα νύχτα, ατελείωτα ραπ, σκηνικά, όπως περνάνε οι πιο πολλοί νέοι πιστεύω, τα ωραία του. Πηγαίναμε σε κλαμπ, νομίζω ήταν από τα αγαπημένα του κλαμπ, να πάρει μικρόφωνο και να είναι στα χάι του, ουάου τότε μας φαινόταν πολύ …ότι είμασταν κάποιοι. Από μικρός έλεγε θέλω να γίνω τοπ τοπ πάντα, δηλαδή από θέμα μουσικής εννοώ ήθελε να είναι ο καλύτερος», θυμάται ο Έντι για τον φίλο του.

Ωστόσο δεν έλλειπαν οι δυσκολίες, για τις οποίες άλλωστε μιλά σε όλα τα τραγούδια του… Όπως αναφέρει για τον Mad Clip ο Έντι, «πιο μικρός ήταν, ε, δεν έχουμε περάσει και ωραία, με θέμα ότι δεν είχαμε τα λεφτά από τη μουσική και αυτός ήθελε πάντα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήθελε να ζήσει από αυτό το πράγμα».

Και τα κατάφερε! Μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ένας από τους πιο δημοφιλείς αλλά και αμφιλεγόμενους ράπερ. Το όνομα Mad Clip έγινε συνώνυμο με την τραπ και την επιτυχία.

Όπως έλεγε ο ίδιος ο Mad Clip, «δεν υπάρχει κάποια στάνταρ συνταγή. Το στάνταρ είναι ότι οι περισσότερες μου επιτυχίες έχουν γίνει εδώ πέρα, με αυτόν τον άνθρωπο παρέα μαζί, υπάρχει άπειρη συνεννόηση, ηχητικά ξέρει κι αυτός πως να με κουρδίσει στα μέτρα που πρέπει να είμαι εγώ, να μου δώσει και τη συμβουλή του, να μου πει, ξέρεις κάτι, αυτό μπορείς να το πεις καλύτερα. Δηλαδή, και υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό το πράγμα, δηλαδή ξέρω ότι το τραγούδι το αγαπάει όσο το αγαπάω και εγώ».

Από μικρός είχε άλλο ένα πάθος . Ένα πάθος που αποδείχτηκε μοιραίο. Όπως λέει ο Έντι στον ΑΝΤ1, «το πάθος ήταν μόνο για τη μουσικά και τα γρήγορα αμάξια. Πάντα ήθελε το γρήγορο αμάξι και τη μουσική. Αυτά τα δύο!»

Είχε όμως σχέση η δημόσια εικόνα του με την πραγματική του ζωή; Ο Έντι λέει «όχι,. δεν έχει καμία σχέση αυτό που βλέπατε ως Madclip. Ο Πίτερ ήταν καταπληκτικός άνθρωπος, με όλη την έννοια. Με τους φίλους του ήταν πρώτον καταπληκτικός, βοηθούσε πάρα πολύ και είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδ΄΄η μπορεί να ρωτήσεις παντού σε όλη την Ελλάδα. Στήριζε ανθρώπους»

O Mad Clip έζησε τη σύντομη ζωή του όπως ακριβώς την ήθελε… κι όπως λέει ο φίλος του, «ήταν άνθρωπος που ζούσε στα άκρα. Η μουσική στα άκρα, τα αμάξια στα άκρα, τα πάντα στα άκρα. Αυτό ήθελε να ζει».

