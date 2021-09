Πολιτισμός

“Γάμος αλά Ελληνικά”: Πέθανε ο “μπαμπάς”, Μάικλ Κόνσταντιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κινηματογραφικός πατέρας της Νία Βαρντάλος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες.

Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο κινηματογραφικός πατέρας της Νία Βαρντάλος, στο «Γάμος αλά Ελληνικά», Μάικλ Κόνσταντιν.

Το θάνατό του επιβεβαίωσε ο γαμπρός του, Μάικλ Γκόρντον, ο οποίος είπε ότι ο Κονστανιν έφυγε από τη ζωή, από φυσικά αίτια, στις 31 Αυγούστου, στο σπίτι του στην Πενσιλβάνια, περιστοιχισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του.

Ο Κονσταντίν είχε δύο παιδιά, την Τέα Αϊλίν και τον Μπρένταν Νιλ.

Γεννήθηκε στο Ρέντινγκ της Πενσυλβανίας, γιος της Ανδρομάχης (το γένος Φωτιάδου) και του Θεοχάρη Ιωαννίδη Ευστρατίου (εργάτης χάλυβα), και οι δύο μετανάστες από την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα έγινε ευρέως γνωστός για το ρόλο τουΚώστα «Γκας Πορτοκάλος» στην ταινία My Big Fat Greek Wedding (2002).

«Ο Μάικλ Κόνσταντιν, μπαμπάς της οικογένειας του καστ μας, παντοτινός μας φίλος. Η συνεργασία μαζί του ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη και διασκεδαστικές στιγμές. Θα εκτιμώ πάντα αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε ζωή στον “Γκας”. Μας χάρισε τόσο πολύ γέλιο και του αξίζει να αναπαυθεί. Σε αγαπάμε Μάικλ» έγραψε η Νία Βαρντάλος σε ανάρτησή της.

View this post on Instagram A post shared by Nia Vardalos (@niavardalos)

Χαρακτηριστική ήταν η συνήθεια του «Γκας Πορτοκάλος» να «ψεκάζει με το…Windex.

Το 1970, πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του ABC, Room 222 , για το οποίο κέρδισε το βραβείο Primetime Emmy Β΄ Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά το 1970. Αναγνωρίστηκε και πάλι από τα βραβεία Emmy, καθώς και από τα βραβεία Golden Globe, τον επόμενο χρόνο....

Μετά την ολοκλήρωση του Room 222, πρωταγωνίστησε ως δικαστής Μάθιου Τ. Σιρότα στο δικαστήριο της κωμικής σειράς του Sirota’s Court το 1976, ο οποίος έλαβε τον δεύτερο υποψηφιότητά του για τη Χρυσή Σφαίρα. Ο Κόνσταντιν έπαιξε τον ρόλο του ως Γκας στο My Big Fat Greek Wedding 2 (2016).

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: στα Χανιά το “τελευταίο αντίο” (βίντεο)

US OPEN: Η Σάκκαρη στις “4” (βίντεο)

Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο