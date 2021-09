Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο.

Δεκάδες θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού καταγράφηκαν και την Πέμπτη στην Ελλάδα, ενώ αυξητικές τάσεις συνεχίζει να καταγράφει ο αριθμός των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 2.170 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων του ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 561 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 256. Υψηλά παραμένουν τα κρούσματα και στο Ηράκλειο με 70 να καταγράφονται σε ένα 24ωρο. Στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν 52, στην Πέλλα 51, στην Μεσσηνία 43 και στην Κορινθία 40. Την ίδια ώρα, στην Αχαΐα τα κρούσματα που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 33, όπως και στην Ηλεία.

Προβληματισμό, ωστόσο προκαλούν και τα εκατοντάδες κρούσματα μεταλλάξεων που εντοπίστηκαν και αυτή την εβδομάδα στην χώρα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





