Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άντρας που περπατούσε στο δρόμο κοντά στο ΙΚΑ της περιοχής πυροβολήθηκε.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στους Αμπελόκηπους, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντά στο ΙΚΑ της περιοχής, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άντρας που περπατούσε στο δρόμο δέχθηκε πυροβολισμούς.

Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας είναι Έλληνας με καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση και είναι περίπου 30 ετών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το συμβάν, ενώ αναζητείται ο δράστης της ένοπλης επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Κύπρος: Αποσύρεται σχολικό βιβλίο που εκθειάζει τον Κεμάλ

Ράλλυ Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας