Εικονικοί εμβολιασμοί - Δράμα: Καταγγελίες για εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους

“Τσουνάμι” οι καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης. Τι καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας.

Αυξάνονται οι καταγγελίες για τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης κατά του κορονοϊου σε όλη χώρα, ενώ αίσθηση προκαλεί το πλήθος των καταγγελιών στη Δράμα που δεν αφορούν μόνο σε υγειονομικούς αλλά και εκπαιδευτικούς ή και δημοτικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σην πόλη της Δράμας το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει απλωθεί επικίνδυνα με τον Ιατρικό Σύλλογο να καταγγέλλει πως εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες του Δήμου, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, έχουν προμηθευτεί πλαστό πιστοποιητικό νόσησης.

Στη Δράμα συγκεκριμένα φαίνεται πως αρκετοί έχουν προμηθευτεί πλαστό πιστοποιητικό νόσησης, για να αποφύγουν τον εμβολιασμό τους.

«Όσοι δεν ήθελαν να εμβολιαστούν, βρήκαν αυτό το παραθυράκι, συνεργάστηκαν με ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια, και ίσως με γιατρούς που εκτελούσαν αυτά τα τεστ στα ιατρεία τους, πήραν ένα χαρτί και δηλώθηκαν στην πλατφόρμα ότι νοσούν εκείνη τη στιγμή» δήλωσε η Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, Όλγα Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, Γιώργο Γεωργιάδη ο ακόλουθος διάλογος έγινε μεταξύ ενός μικροβιολόγου της περιοχής και ενός πολίτη που ζητούσε να βγάλει ψεύτικο rapid test: «Ζητήσανε και είπανε θέλουμε να μας δώσετε ένα rapid test, θετικό.. απαντάνε, κύριε πρέπει να έρθετε εδώ να το δούμε κτλ, μα τι είναι αυτά που λέτε, αφού σε συνεννόηση με κάποιους κλινικούς γιατρούς – εργαστήρια, το κάνουν προς 10 ευρώ, εγώ σας πήρα τηλέφωνο να ξέρω αν είναι τα 5 ευρώ».

Στη Δράμα οι ενδιαφερόμενοι προμηθεύονται το ψευδώς θετικό rapid τεστ έναντι χρηματικού ποσού, με την "ταρίφα" από 10 έως 50€.

Εκτός από τη Δράμα, στον Παλαμά της Καρδίτσας έχουν ήδη εντοπιστεί 34 πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ενώ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο της Κοζάνης, ερευνώνται 3 περιπτώσεις γιατρών που εμβολιάστηκαν εκτός πόλης.. και σχετίζονται με το Κέντρο Υγείας του Παλαμά.

"Μαϊμού" πιστοποιητικά εμβολιασμού έχουν εντοπιστεί και στη Θεσσαλονίκη, ενώ τέσσερις υγειονομικοί στο "Γεννηματάς" έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα. Στο νοσοκομείο της Ικαρίας ερευνώνται 2 περιπτώσεις εργαζομένων ενώ στην Καβάλα, 18 άνθρωποι ελέγχονται για το κατά πόσο τα πιστοποιητικά νόσησης που υπέβαλαν πρόσφατα είναι πλαστά, ή όχι.

Σε διαθεσιμότητα βρίσκεται και η γιατρός στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι που φέρεται να πήρε δείγμα από θετικό ασθενή, για τον σύζυγό της, επίσης γιατρό του νοσοκομείου, προκειμένου να βρεθεί θετικός και έτσι να μην κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και να μην βγει σε αναστολή. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να απολογηθεί εγγράφως.

Την ίδια στιγμή στην Πάτρα υπάρχει επείγουσα προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με αφορμή και την προσφυγή του ιατρικού συλλόγου της πόλης στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για όλες τις καταγγελίες που έγιναν τις τελευταίες μέρες και τα πλαστά πιστοποιητικά νόσησης – εμβολιασμού.

