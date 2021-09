Κοινωνία

Αλεξανδρής: στην επίθεση με βιτριόλι υπήρχε τουλάχιστον ένας συνεργός (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος της Ιωάννας για τον τρόπο δράσης της κατηγορούμενης και την επιδείνωση της κατάστασης του θύματος, όσο πλησιάζει η δίκη.

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, που δέχθηκε την επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, Νίκος Αλεξανδρής, είπε στο «Πρωινό», ενόψει της έναρξης της δίκης στις 15 Σεπτεμβρίου, ότι «η Ιωάννα ζητά Δικαιοσύνη, να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στην δράστιδα».

Όπως ανέφερε «είναι ευτύχημα ότι δεν εχει διαρρεύσει το σύνολο της δικογραφίας, οποτε υπάρχουν κι άλλα στοιχεία, που θα αποκαλυφθούν στην δίκη».

Ερωτηθείς αν η κατηγορούμενη, που έχιε ομολογήσει, έδρασε μόνη της, απάντησε ότι «τέτοιους είδους επιθέσεις, δεν σχεδιάζονται και υλοποιούνται μόνο από έναν άνθρωπο, προφανώς υπάρχουν και ένας ή περισσότεροι συνεργοί, αλλά πρώτα πρέπει να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί η εμπλοκή τους και μετά να υπάρξει δίωξη τους».

«Η Ιωάννα θα παραστεί στο δικαστήριο, Είναι απολύτως φυσικό να θέλει να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να θέλει να κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο που προσπάθησε να της πάρει την ζωή και σήμερα βιώνει μια σκληρή “φυλακή”», προσέθεσε ο κ. Αλεξανδρής, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας της Ιωάννας, που προκάλεσε αίσθηση.

Μάλιστα, καταλήγοντας επιβεβαιώσε όσα είπε νωρίτερα στο «Πρωινό» η Δήμητρα Καλόφωνου, ότι «όσο πλησιάζουν οι ώρες, ο οργανισμός της, η υγεία της «πέφτει». Δεν μπορεί να υπάρχει η ψυχική ηρεμία ενόψει της δίκης, πόσο μάλλον όταν έρθει η ώρα να εξιστορήσει όσα έχουν συμβεί».





