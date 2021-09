Κοινωνία

Ηρωίνη: 7 κιλά βρέθηκαν σε σπίτι στο Ζεφύρι (εικόνες)

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες και έκαναν έφοδο, εντοπίζοντας την μεγάλη ποσότητα.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου και της Ο.Π.Κ.Ε., δύο Έλληνες, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με απόκρυψη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης σε οικία στο Ζεφύρι, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω ένοικοι της οικίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση».

Από τις έρευνες στην εν λόγω οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7,115 κιλά ηρωίνης και μια κυνηγετική καραμπίνα.

Οι συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.

