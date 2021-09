Κόσμος

Ιταλία: Επιβάτης λεωφορείου μαχαίρωσε πέντε άτομα – Σε σοβαρή κατάσταση ένα παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας έπαθε αμόκ όταν ελεγκτές του ζήτησαν να δείξει το εισιτήριο του.



Το παιδί που μαχαίρωσε χθες το βράδυ στο λαιμό ένας επιβάτης λεωφορείου, που πιθανώς βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου του Ρίμινι, στην Ιταλία.

Χθες το βράδυ, στην πόλη Ρίμινι της βορειοανατολικής Ιταλίας, δυο γυναίκες ελεγκτές ζήτησαν από ένα επιβάτη λεωφορείου να τους δείξει το εισιτήριο. Ο άνδρας, ο οποίος δεν το διέθετε, έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη του, τραυμάτισε τις υπαλλήλους του οργανισμού αστικών μεταφορών και αμέσως μετά προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας. Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη -με καταγωγή από την Σομαλία- αλλά πριν προλάβει να τον συλλάβει, εκείνος τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί, με μαχαιριά στον λαιμό.

Ο δράστης είναι σομαλικής καταγωγής και διέμενε προσωρινά σε κέντρο υποδοχής του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος στις επαφές του με τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους και δεν αποκλείεται, χθες βράδυ, να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πρόσφατα είχε ζητήσει από τις ιταλικές αρχές να του παρασχεθεί πολιτικό άσυλο.

Οι εισαγγελείς, πάντως, συνεχίζουν να αποκλείουν, προς το παρόν, τυχόν τρομοκρατικά κίνητρα.