Βαρκελώνη: Διαδήλωση υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Χιλιάδες Καταλανοί έκαναν πορεία στη Βαρκελώνη, ζητώντας την ανεξαρτησία της περιοχής από την Ισπανία.





Χιλιάδες Καταλανοί, με τραγούδια και σημαίες, έκαναν πορεία το Σάββατο στη Βαρκελώνη, ζητώντας την ανεξαρτησία της περιοχής από την Ισπανία.

Η πορεία αυτή ήταν η πρώτη υπέρ της ανεξαρτησίας αφότου η ισπανική κυβέρνηση έδωσε χάρη στους εννέα αυτονομιστές Καταλανούς ηγέτες οι οποίοι είχαν φυλακιστεί για τον ρόλο τους στην αποτυχημένη απόπειρα απόσχισης, το 2017, η οποία πυροδότησε τη σοβαρότερη πολιτική κρίση στην Ισπανία εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη διαδήλωση συμμετείχαν περίπου 108.000 άνθρωποι. Οι διοργανωτές ανεβάζουν αυτόν τον αριθμό στις 400.000. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν λιγότεροι από τους 600.000 που διαδήλωσαν το 2019. Πέρσι, λόγω των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είχαν οργανωθεί μόνο μερικές μικρές συγκεντρώσεις.

Σε αυτή διαμαρτυρία συμμετείχαν και ορισμένοι από τους εννέα πολιτικούς και ακτιβιστές αυτονομιστές ηγέτες. Για την Καταλονία η 11η Σεπεμβρίου, η αποκαλούμενη «Λα Ντιάντα», είναι η επέτειος της πτώσης της Βαρκελώνης στις ισπανικές δυνάμεις, το 1714.

Ο ακτιβιστής Τζόρντι Κουίσαρντ, ο οποίος ήταν μεταξύ των «9», κάλεσε το πλήθος να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία. «Εκείνοι που μας ζητούν να γυρίσουμε σελίδα και δεν θέλουν να αγωνιστούμε για την αυτοδιάθεση… Ποιο είναι το σχέδιο της Ισπανίας για την Καταλονία; Κανένα. Μόνο καταστολή, κι άλλη καταστολή», είπε.

