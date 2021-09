Αθλητικά

US Open - Ραντουκάνου: Τα ρεκόρ που έσπασε ή ισοφάρισε η 18χρονη Έμα

Μία σειρά από ρεκόρ που κρατούσαν στο τένις εδώ και πολλά χρόνια ανήκουν στο παρελθόν από τα ξημερώματα της Κυριακής (12/09). «Υπεύθυνη» για όλα αυτά είναι η 18χρονη, Εμα Ραντουκάνου, η οποία αν και ξεκίνησε από τους προκριματικούς του τουρνουά κατάφερε να σημειώσει 10 σερί νίκες, να μην χάσει ούτε σετ και να πανηγυρίσει απόλυτα δικαιολογημένα την κατάκτηση του US Open, του πρώτου Major τίτλου στην καριέρα της!

Οι τρεις τελευταίες εβδομάδες για τη νεαρή Βρετανίδα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό της, όπως επίσης δεν θα ξεχαστούν από όλους εκείνους που θαύμασαν την πορεία της έως την κατάκτηση του τροπαίου στο Flushing Meadows.

Η νεαρή τενίστρια με τα «κατορθώματά» της «έσπασε» ή, ισοφάρισε μια σειρά από ρεκόρ που κρατούσαν για χρόνια, όπως:

Eγινε η πρώτη στα χρονικά του γυναικείου τένις, που ξεκίνησε από τους προκριματικούς κι έφτασε στην κατάκτηση ενός Grand Slam.

Έγινε η πρώτη τενίστρια από την Μ.Βρετανία που πήρε το US Open, μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1968.

Επίσης, η πρώτη Βρετανίδα που παίρνει Grand Slam, μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1977, η οποία είχε κατακτήσει το Wimbledon.

Έγινε η νεαρότερη τενίστρια που κατακτά Grand Slam, μετά τη Μαρία Σαράποβα το 2004 στο Wimbledon.

Έγινε η πρώτη τενίστρια που κατακτά το US Open χωρίς να χάσει σετ, κάτι που είχε καταφέρει μόνο η Σερίνα Γουίλιαμς το 2014.