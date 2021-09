Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Αγορά άλλων 6 Rafale

Επιπλέον παραγγελία γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η αντίδραση του Παρισιού.

Την αγορά επιπλέον 6 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2021.

Τα πρώτα αεροσκάφη θα πετούν στον ελληνικό ουρανό πριν από το τέλος του 2021, διευκρίνισε. «Εδώ ανακοίνωσα πέρσι την αγορά των 18 Rafale που σύντομα θα γίνουν 24. Φέτος βρίσκομαι και πάλι εδώ για να ενώσω και να δώσω προοπτική, για να περιγράψω το σχέδιο μας για την Ελλάδα που αλλάζει, βαδίζει μπροστά και κοιτάζει ψηλά. Για να παρουσιάσω τα ακόμα περισσότερα που μπορούμε να επιτύχουμε μαζί από το 2022 και μετά. Η φετινή έκθεση καθοριστικός σταθμός επανεκκίνησης και σημείο αφετηρίας μίας συναρπαστικής δεκαετίας», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, συνεχάρη την Αθήνα για την πρόθεσή της να αγοράσει επιπλέον έξι Rafale, έπειτα από μια πρώτη παραγγελία 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών. «Εξαιρετική είδηση: η Ελλάδα μόλις ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει έξι επιπλέον Rafale. Μαζί θα προχωρήσουμε για να χτίσουμε μια πραγματικά αυτάρκη Ευρώπη», έγραψε η Γαλλίδα Υπουργός στο Twitter.

Excellente nouvelle : la Grece vient d’annoncer son intention d'acquerir 6 Rafale supplementaires. Ensemble, nous avancons pour construire une veritable autonomie europeenne. — Florence Parly (@florence_parly) September 12, 2021

