Μελάνια Τραμπ: ανακουφισμένη μετά την έξοδο από τον Λευκό Οίκο

Η κρυφή ηχογράφηση της συζύγου του πρώην πλανητάρχη και τι προτίθεται να κάνει αν ο Τραμπ βάλει εκ νέου υποψηφιότητα το 2024.

Η Μελάνια Τραμπ ήταν για τέσσερα χρόνια η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών - τέσσερα χρόνια διαμάχης, διεθνούς ελέγχου, πρωτοσέλιδων και προσδοκιών για τον ρόλο της ως εθνικής οικοδέσποινας, συνηγόρου και συζύγου.

«Δεν της αρέσει να βρίσκεται στο φως της δημοσιότητας και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν την ενδιαφέρει να το ξανακάνει», λέει μια πολιτική πηγή, στο Peοple.

Χαρακτηρίστηκε ως η πιο απομονωμένη πρώτη κυρία στον Λευκό Οίκο. «Της αρέσει η οικογένεια και η ιδιωτική της ζωή», συνεχίζει η πηγή. «Η λάμψη των μέσων ενημέρωσης δεν είναι για εκείνη».

Η επιφυλακτικότητά της τροφοδοτεί εδώ και καιρό την περιέργεια για το πώς ένιωθε όταν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο. Σε μία κρυφή ηχογράφηση της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ που είχε διαρρεύσει πέρυσι, ακούστηκε ότι ένιωθε «κολλημένη» ανάμεσα στις τελετουργικές υποχρεώσεις και στους επικριτές που είπαν ότι αγνόησε ή υποστήριξε τις διχαστικές πολιτικές απόψεις σχετικά με την καταπολέμηση της μετανάστευσης του συζύγου της.

Όπως λέει η συγκεκριμένη πολιτική πηγή στο People, «ένιωθε ανακουφισμένη όταν έληξε η θητεία του συζύγου της». Αυτό σημαίνει ότι η σύζυγος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , δεν θέλει να εμπλακεί με κανέναν τρόπο ξανά στην πολιτική σκηνή, αν είναι υποψήφιος το 2024.

