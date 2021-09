Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Το όφελος για τα νοικοκυριά από τα μέτρα

Πώς τα νέα μέτρα απορροφούν τις αυξήσεις και τι κερδίζουν τα νοικοκυριά.

Από 1ης Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για το σύνολο των νοικοκυριών και τις επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, διάστημα κατά το οποίο οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πιέζουν προς τα πάνω το κόστος του ηλεκτρικού.

Με τον τρόπο αυτό, όπως επεσήμανε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και σε συνδυασμό με την έκπτωση καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό ή και στο σύνολό της η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Το όφελος για τα νοικοκυριά, ανάλογα με τον όγκο της κατανάλωσης, είναι ότι η επιβάρυνση που εκτιμάται ότι θα έφτανε μεταξύ 20 και 44 ευρώ θα μηδενιστεί ή θα περιοριστεί στα 2 ευρώ το μήνα εφόσον συνυπολογιστεί και η έκπτωση 30% που χορηγεί η ΔΕΗ από τις 5 Αυγούστου η ΔΕΗ, ημερομηνία κατά την οποία άλλαξε η εμπορική πολιτική με την κατάργηση της ρήτρας διοξειδίου του άνθρακα και την επιβολή αντίστοιχης ρήτρας χονδρικής τιμής του ρεύματος. «Είναι ένας δρόμος που η ΔΕΗ ανοίγει για να ακολουθήσουν και οι ιδιώτες πάροχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η επιδότηση θα είναι 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή 3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης (που αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των νοικοκυριών), ενώ αν χρειαστεί θα επεκταθεί και στο 2022.

Το συνολικό κόστος του μέτρου διαμορφώνεται σε 150 εκατ. ευρώ, και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης που δημιουργείται με την αξιοποίηση ενός τμήματος των εσόδων που προκύπτουν από τις δημοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων, οι τιμές των οποίων έχουν επίσης εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας έφθασε τον Ιούλιο στο Χρηματιστήριο στα 113,466 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στην αρχή του χρόνου ήταν 64,1 ευρώ /μεγαβατώρα. Αντίστοιχα τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, από 22-25 ευρώ ανά τόνο το καλοκαίρι του 2020, έφθασαν στα 52 ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2021.

