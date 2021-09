Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: “Νοκ άουτ” o Μπρέιθγουεϊτ για πολλούς μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πονοκέφαλος” για τον Ρόναλντ Κούμαν, που δεν έχει επιλογές για την επίθεση της ομάδας του.

Πλήγμα αποτελεί για την Μπαρτσελόνα και τις επιλογές του Ρόναλντ Κούμαν ο σοβαρός τραυματισμός του Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο κι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.

Ο Δανός διεθνής φορ θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και αναμένονται ανακοινώσεις για την κατάστασή του.

Μετά τον τραυματισμό του λιγοστεύουν οι επιλογές του Κούμαν, καθώς ο Σέρχιο Αγουέρο παραμένει τραυματίας και ο Λουκ Ντε Γιονγκ είναι η μόνη, πλέον, λύση στην επίθεση.

Ο 30χρονος Μπρέιθγουεϊτ είχε φέτος τρεις συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Εντυπωσιακό το “πακέτο” των μέτρων στη ΔΕΘ (βίντεο)

Mad Clip - “Το Πρωινό”: “Θρίλερ” με την περιουσία του - Τι αποκάλυψε ο παππούς του (βίντεο)

Λογαριασμοί ρεύματος: Το όφελος για τα νοικοκυριά από τα μέτρα