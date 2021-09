Συνταγές

Game of Chefs: Σκορδά, Λιάγκας και Πατέρα μαγείρεψαν και... κρίθηκαν (βίντεο)

«Διαγωνιζόμενοι» στο νέο παιχνίδι μαγειρικής του ΑΝΤ1 Game of Chefs βρέθηκαν η Φαίη Σκορδά, ο Γιώργος Λιάγκας και η Λίτσα Πατέρα.

Οι συντελεστές της εκπομπής Το Πρωινό... πήραν μέρος στον διαγωνισμό μαγείρεψαν και... κρίθηκαν από τους τρεις κριτές.

Ποια ήταν η αντίδραση των κριτών, τι βαθμούς πήραν και ποιος ήταν ο μεγάλος... νικητής.

Οι απαντήσεις στο αποκλειστικό... βίντεο που προβλήθηκε στο "Πρωινό":

