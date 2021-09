Life

“Το Πρωινό”: Η Χρύσπα απαντά για τον χαρακτηρισμό “ταβερνιάρισσα” (βίντεο)

Ενοχλημένη με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σταμάτησε το τραγούδι εμφανίστηκε η τραγουδίστρια. Τι δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.



Για την συνεργασία της με την αδερφή της στο εστιατόριο της και τον χαρακτηρισμό «ταβερνιάρισσα» μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» η Χρύσπα.

«Συνεργάζομαι με την αδερφή μου. Δεν με ενόχλησε η λέξη ταβερνιάρισσα, τιμή μου και χαρά μου. Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι ξαφνικά πρέπει να αφήσεις το ένα για να κάνεις το άλλο. Εμένα η δουλειά μου είναι το τραγούδι. Οπότε διαβάζοντας κάποιος που δεν γνωρίζει και δεν είναι φανατικός και διαβάζει αυτή την είδηση, σου λέει δεν τραγουδάει άλλο», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Γιατί να μου κόψεις την δουλειά μου, εγώ ζω από το τραγούδι» είπε και τόνισε ότι ενοχλήθηκε γιατί αρχικά είναι μια ψευδής είδηση, αλλά κάνει κακό και στην δουλειά της, όπως είπε μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω πανδημίας.

Όπως είπε η ίδια κυκλοφορεί κανονικά, ετοιμάζει τα τραγούδια της και φέτος θα εμφανίζεται στο «Κρεμλίνο».

Παράλληλα, μιλώντας για την ταβέρνα στην οποία βοηθάει την αδερφή της όπως είπε «τα κάνω όλα, και σερβίρω και είμαι και στο πάσο αν χρειαστεί»

