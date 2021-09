Πολιτική

Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Καταγράφηκαν δεκάδες την Τρίτη

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι στο Αιγαίο με μπαράζ παραβιάσεων.

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 31 παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις από τρία αεροσκάφη, δυο κατασκοπευτικά CN-235 κι ένα μη επανδρωμένο (UAV) στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ..

