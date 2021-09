Αθλητικά

Ιωνικός - Άρης: Άλλαξε μέρα και ώρα το ματς

Μετατίθεται η αναμέτρηση του Ιωνικού με τον Άρη, λόγω συγκεντρώσεις για την δολοφονία Φύσσα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σε διαφορετική ημέρα και ώρα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί ο αγώνας του Ιωνικού με τον Άρη για την 2η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα αντί για το για το Σάββατο 18/9, το ματς θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα (17/9, 19:00), μετά από απαίτηση της Ελληνικής Αστυνομίας και για λόγους ασφαλείας.

Η αιτία είναι οι συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ευρύτερη περιοχή, για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια απαίτησης της Ελληνικής Αστυνομίας για μετάθεση του αγώνα ΙΩΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ σε άλλη ημέρα για λόγους ασφαλείας, ο εν λόγω αγώνας, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17/09/2021 και ώρα 19.00 (αντί για το Σάββατο 18/09/2021 και ώρα 20.30)».

