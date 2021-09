Αθλητικά

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου στον ΑΝΤ1: ο Γκάλης έβαλε τα κλάματα, όταν του εξηγούσα (βίντεο)

Τι λέει ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας για την αποκάλυψη του, το ραντεβού και την σύμπραξη με Αντετοκούνμπο και Γκάλη και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι δημοφιλείς παίκτες.

Για την αποκάλυψη ότι έχει σύνδρομο Άσπεργκερ, ένα σύνδρομο που αφορά άτομα στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την στήριξη παιδιών με σύνδρομο Άσπεργκερ, από κοινού με τους Νίκο Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο, μίλησε ο Δημήτρης Παπανικολάου στον ΑΝΤ1.

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε με θέρμη στην στήριξη του από τους δύο «θρύλους» του μπάσκετ, λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι στην διάρκεια της συνάντησης και της συζήτησης τους, «υπήρξε στιγμή που ο Νίκος Γκάλης έβαλε τα κλάματα».

Μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Δημήτρης Παπανικολάου είπε ότι πρώτος του ανέφερε ότι πιθανότατα είναι φορέας του συνδρόμου Άσπεργκερ ο ψυχαναλυτής του, πριν από δύο χρόνια, όμως εκείνος όπως είπε δεν έδωσε σημασία, μέχρι που τα σημάδια έγιναν πιο έντονα, ενώ οι ειδικοί του είπαν ότι αν μάθει ποια πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά, έχουν ή είχαν σύνδρομο Άσπεργκερ, δεν θα νιώθει τόσο παράξενα.

«Δεν είναι ασθένεια ο αυτισμός, έχει βαθμίδες, έχει στάδια» με περισσότερες δυσκολίες, είπε ο Δημήτρης Παπανικολάου, αλλά επεσήμανε ότι θα πρέπει να σταματήσει το μπούλινγκ προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, σημειώνοντας πολλές φορές, ότι υπάρχει ζήτημα παιδείας και ενημέρωσης των υπόλοιπων ανθρώπων.

«Δεν έχουν πρόβλημα αυτά τα παιδιά, το πρόβλημα αφορά την υπόλοιπη κοινωνία», σημείωσε, λέγοντας ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι συμπολίτες μας που έχουν σύνδρομο Άσπεργκερ ή συνολικά στο φάσμα του αυτισμού.

Σε ότι αφορά την σύμπραξη του με τους Γκάλη και Αντετοκούνμπο, ο Δημήτρης Παπανικολάου είπε ότι θα αναληφθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες για δράσεις, υπογραμμίζοντας ότι «αυτά τα παιδιά, επειδή κάνουν μοναχικά αθλήματα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε σε ομαδικά αθλήματα, φυσικά σιγά-σιγά», ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι και «τα ειδικά σχολεία να “συνυπάρξουν” με τα γενικά σχολεία, καθώς τα παιδιά που πάνε σε αυτά, σε λίγο καιρό θα βρεθούν μαζί έξω στην κοινωνία».





