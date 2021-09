Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ξεκινά η πολύκροτη δίκη

Δεκαέξι μήνες μετά την επίθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, η Ιωάννα Παλιοσπύρου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη γυναίκα που της άλλαξε τη ζωή.

«Θέλω να σταθώ απέναντι της, να με κοιτάξει στα μάτια όπως την στιγμή που μου έριξε το βιτριόλι και να μου εξηγήσει τι της έκανα». Δεκαέξι μήνες μετά από την επίθεση με καυστικό υγρό που δέχθηκε, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δηλώνει πως αν και της είναι εξαιρετικά δύσκολο για πρακτικούς και συναισθηματικούς λόγους, θα βρεθεί σήμερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για να αντιμετωπίσει την 37χρονη συντοπίτισσα της που με μία κίνηση ακραίας βίας, της άλλαξε την ζωή.

Η δίκη της 37χρονης γυναίκας που τον Μάιο του 2020 επιτέθηκε με καυστικό υγρό στην Ιωάννα Παλιοσπύρου αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, με στόχο να ολοκληρωθεί σύντομα καθώς η κατηγορουμένη έχει ήδη συμπληρώσει 15 μήνες προσωρινής κράτησης, με το όριο του 18μήνου να μην επιτρέπει καθυστερήσεις για την ετυμηγορία των δικαστών.

Η εκδίκαση της υπόθεσης που συντάραξε την κοινή γνώμη προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον καθώς το θύμα έχει υποστεί σοβαρότατες βλάβες και έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο ζωής, καλείται μετά από ήδη εννέα χειρουργεία, να ζει υπό ειδικές συνθήκες και με σωρεία επεμβάσεων που έπονται . Η ίδια σε πρόσφατες δηλώσεις της αναφέρθηκε στα λειτουργικά αλλά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει :«Έχω ένα πολύ μεγάλο ανελαστικό μόσχευμα που δε μου επιτρέπει να κρατώ το κεφάλι όρθιο, ψηλά ή να στρίβω δεξιά. Και βέβαια στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και όσες αισθητικές επεμβάσεις χρειαστούν. Μπορώ να βγω από το σπίτι υπό προϋποθέσεις αλλά η μάσκα περιορίζει πολύ τις κινήσεις μου πρέπει να αποφεύγω συνεχώς τον ήλιο και φυσικά η εικόνα μου τραβά συνεχώς τα βλέμματα του κόσμου» είπε, συμπληρώνοντας ωστόσο πως όσο και της είναι δύσκολο, θα βρεθεί στο δικαστήριο.

Ενδιαφέρον όμως για την υπόθεση έχουν και νομικοί, καθώς οι δικαστές καλούνται να αποφανθούν αν η κρίση των συναδέλφων τους, Ανακρίτριας, Εισαγγελέα και μελών του Συμβουλίου, που παρέπεμψαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση την 37χρονη, είναι ορθή ή αν θα υιοθετήσουν την θέση της δράστιδας ότι ανεξαρτήτως των βλαβών του θύματος, η πράξη της δεν στόχευε στην εξόντωση της Ιωάννας και επομένως πρέπει να αποδοθεί ευμενέστερος ποινικός χαρακτηρισμός για την επίθεση.

Η κατηγορουμένη συνελήφθη τον Ιούνιο του 2020 και απολογούμενη σιώπησε, αρνούμενη να δώσει στην Ανάκριση οποιαδήποτε απάντηση για όσα της καταλογίζονται από σωρεία συντριπτικών στοιχείων. Η σιωπή της 37χρονης τηρήθηκε επί 11 μήνες.

Η ίδια θέλησε να δώσει κάποιες εξηγήσεις στην Ανακρίτρια τον Απρίλιο του 2021, οπότε και σε συμπληρωματική απολογία της ομολόγησε πως επιτέθηκε με βιτριόλι στην Ιωάννα τονίζοντας πως η πρόθεση της δεν ήταν να την σκοτώσει. Ζητώντας “συγγνώμη”, η 37χρονη απέδωσε την αποτρόπαια πράξη της σε εμμονή που είχε με το θύμα, για το οποίο πίστευε πως είχε εμπλοκή σε σοβαρό προσωπικό της πρόβλημα, το οποίο δεν προσδιόρισε στην Ανακρίτρια.

Η ομολογία της 37χρονης φαίνεται να μην άλλαξε την άποψη των δικαστών που έκριναν την υπόθεση. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών τον περασμένο Μάιο παρέπεμψε την δράστιδα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υιοθετώντας απόλυτα την εισήγηση του Εισαγγελέα που έδωσε τη νομική του απάντηση στην θέση της κατηγορουμένης ότι πρέπει να δικαστεί για σωματική βλάβη: «Ήθελε να την σκοτώσει», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός επικαλούμενος πολλά δεδομένα με κυρίαρχο την ποσότητα του υγρού που έριξε η κατηγορουμένη στην Ιωάννα .

Στο δικαστήριο αναμένεται να εξεταστούν μετά την ίδια την παθούσα, 30 με 40 μάρτυρες μεταξύ των οποίων και οι γιατροί που επί σειρά μηνών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ιωάννα. Για την δίκη έχει επιστρατευθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ εντός και εκτός της αίθουσας θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα.

