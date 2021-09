Κοινωνία

Νέα Μάκρη: Άνδρας έκλεβε τσάντες από λουόμενους

Μοιραία στάθηκε για τον 60χρονο η προσπάθεια να κλέψει τσάντα από λουόμενο. Τον πήραν χαμπάρι και κάλεσαν την Αστυνομία.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Μάκρη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 60χρονος Έλληνας για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Λίγο πριν, ο 60χρονος είχε αφαιρέσει σακίδιο από λουόμενο στην περιοχή της Νέας Μάκρης, πλην όμως η πράξη του έγινε αντιληπτή και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Μαραθώνα, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 4 περιπτώσεις κλοπών αντικειμένων, από λουόμενους στην ίδια περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

