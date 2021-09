Παράξενα

Ευρωβουλή: Η Φον ντερ Λάιεν μιλούσε και η επίτροπος... έπλεκε (βίντεο)

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ παρακολούθησε σήμερα την «ετήσια» ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «κατάσταση της Ένωσης»… πλέκοντας.

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ καθόταν ήρεμα κι έπλεκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, την ώρα που η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφωνούσε για μία ώρα την ομιλία της σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική.

Το σκηνικό κατέγραψε το τηλεοπτικό δίκτυο της ΕΕ, όμως δεν είναι σαφές τι ακριβώς έφτιαχνε. Παλαιότερα, είχε αναρτήσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο με πράσινους και κίτρινους ελέφαντες.

Η Βεστάγκερ είχε γράψει στο Twitter το 2018: «Το πλέξιμο σε βοηθά να παραμείνεις συγκεντρωμένος».

El futuro de Europa se esta tejiendo hoy…y si no que se lo pregunten a las comisarias Vestager y Johansson #SOTEU pic.twitter.com/8sw2MF5dGr — Laura Romero Sanchez (@lauraituarte) September 15, 2021

