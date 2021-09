Life

“Άγριες Μέλισσες”: οι αλλαγές στην ζωή των πρωταγωνιστών (βίντεο)

Δημοφιλείς ηθοποιοί της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 μίλησαν στο “Πρωινό” για τους ρόλους τους στον γ΄ κύκλο και διηγούνται καλοκαιρινά περιστατικά με θαυμαστές τους.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησαν αρκετοί από τους ηθοποιούς της σειράς «Άγριες Μέλισσες», που επιστρέφουν με τον γ΄ κύκλο, στον ΑΝΤ1, από τις 27 Σεπτεμβρίου.

Μίλησαν μεταξύ άλλων για τις νέες συνθήκες στην καθημερινότητα των ηρώων τις σειράς και τις αλλαγές στους ρόλους τους που καλούνται να υπηρετήσουν μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον της εποχής που διαδραματίζεται ο γ΄ κύκλος επεισοδίων, που ξεκινά την περίοδο της Χούντας.

Όπως λέει η Θεοφανία Παπαθωμά, «ελπίζουμε να ευχαριστηθεί ο κόσμος για άλλη μια χρονιά. Οι ήρωες είναι αλλαγμένοι, λόγω και της εποχής».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Πλαϊνης αποκαλύπτει ότι «ο κοινοτάρχης θα προσπαθήσει να βοηθήσει πολύ τους συγχωριανούς του. Θα έχει πολλά οικογενειακά προβλήματα, με τον γιό και με την κόρη του. Θα είναι δύσκολη χρονιά για εκείνον».

Η Αμαλία Καβάλη εξομολογείται ότι «Η Ουρανία θα κάνει “ανοίγματα”», αναφερόμενη στην μπουτίκ ρούχων που θα ανοίξει, ενώ διηγούμενη εύθυμα περιστατικά που έχει βιώσει χάρη στην αναγνωρισμότητας της, λόγω της συμμετοχής στις «Άγριες Μέλισσες», είπε ότι «έχει τύχει να πάω να πάρω παγωτό και μόλις με είδαν μου είπαν ότι θα με κεράσουν το παγωτό, για όλα αυτά που περνάω στην σειρά».

Από την πλευρά της η Δανάη Λουκάκη, που υποδύεται την σύζυγο του κοινοτάρχη, αναφέρεται στο γεγονός ότι «η Παγώνα θα γίνει γιαγιά και αυτό είναι μια νέα εμπειρία για μένα. Ιδίως καθώς εγώ δεν είμαι παντρεμένη καν, δεν έχω παιδιά όχι εγγόνια!».

Ο Κωνσταντίνος Δανίκας, που παίζει τον Φανούρη στις «Άγριες Μέλισσες», διηγήθηκε ότι κάποια ημέρα «στο σούπερ μάρκετ, είναι στην σειρά μια κυρία, είναι λίγο πιο κοντή από εμένα, με κοιτάζει κάπως, μου χτυπάει τον ώμο και μου λέει “το νου σου, να προσέχεις την Ελένη” και τίποτα άλλο!».

O Κωστής Σαββιδάκης, o παπα-Γρηγόρης του Διαφανίου, εξομολογήθηκε ότι ενώ κυκλοφορεί στον δρόμο, «έχω δει παπάδες που με φωνάζουν συνάδελφο και άλλοι που με φωνάζουν “αδελφό”».

Τέλος ο Γιάννης Κουκουράκης είπε ότι ο «Κωνσταντής» έκανε «ήρεμες διακοπές το καλοκαίρι» και πως «δεν είχα πολλά περιστατικά και ευτράπελα, αλλά είχα κάποια… παρά τρίχα κεφαλοκλειδώματα, από αγάπη φυσικά».

