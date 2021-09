Life

“Τρέξε” σε α΄ προβολή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινηματογραφική πανδαισία αυτήν την εβδομάδα στην “μικρή οθόνη” από τον ΑΝΤ1, με τρεις ταινίες που προβάλλονται για πρώτη φορά στην τηλεόραση.

Τρεις μοναδικές ταινίες, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 μέσα σε διάστημα πέντε ημερών. Το κανάλι συνεχίζει να φέρνει, πρώτο, στο τηλεοπτικό κοινό τις καλύτερες ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, στις 23:00, θα προβληθεί το «Τρέξε!» (GET OUT) , ένα θρίλερ με έντονο αντιρατσιστικό μήνυμα για την κατάσταση που επικρατεί στις Η.Π.Α., το οποίο λάτρεψαν κοινό και κριτικοί.

Ο Αφροαμερικανός Κρις συνοδεύει τη λευκή κοπέλα του, Ρόουζ, στο πατρικό της για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο με τους γονείς της και τον αδερφό της, Τζέρεμι. Αρχικά, ο Κρις θεωρεί πως η παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας οικογενειακής συνάθροισης, οφείλεται στη διαφυλετική επιλογή της Ρόουζ. Σύντομα όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με την τρομακτική αλήθεια…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζόρνταν Πιλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάθριν Κίνερ, Ντάνιελ Καλούγια, Άλισον Ουίλιαμς

Ειδήσεις σήμερα:

Καπραβέλος για κορονοϊό: δέχομαι απειλές για τη ζωή μου από αρνητές (βίντεο)

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος (βίντεο)

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες (βίντεο)