Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θετικά βρέθηκαν λιοντάρια και τίγρεις σε ζωολογικό κήπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου της Ουάσινγκτον έδωσαν αγωγή στα άγρια ζώα.

Έξι λιοντάρια και τρεις τίγρεις στον ζωολογικό κήπο της Ουάσιγκτον διαγνώστηκαν θετικά στον νέο κορονοϊό και λαμβάνουν αγωγή για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι φύλακες παρατήρησαν ότι έξι αφρικανικά λιοντάρια, ένας τίγρης της Σουμάτρας και δύο τίγρεις της Σιβηρίας «εκδήλωσαν απώλεια όρεξης, βήχα, φτέρνισμα και λήθαργο». Τα άγρια ζώα διαγνώστηκαν θετικά στην COVID-19 στα προκαταρκτικά τεστ που υποβλήθηκαν, περιγράφει ο ζωολογικός κήπος σε ένα δελτίο Τύπου. Τα αποτελέσματα των τεστ που θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση αναμένονται τις επόμενες ημέρες, διευκρίνισαν οι υπεύθυνοι.

Τα ζώα που μολύνθηκαν λαμβάνουν αγωγή με αντιφλεγμονώδη, φάρμακα κατά της ναυτίας και αντιβιοτικά για τον κίνδυνο πνευμονίας.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υπογράμμισαν πως το κοινό δεν κινδυνεύει, δεδομένης της απόστασης που χωρίζει τον χώρο που βρίσκονται τα ζώα από τους επισκέπτες.

Οι μολύνσεις των άγριων ζώων έγιναν γνωστές, την ώρα που πολλοί ζωολογικοί κήποι στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτών ο ζωολογικός κήπος της Ουάσιγκτον, ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη μιας εκστρατείας εμβολιασμών σε είδη ζώων που κινδυνεύουν να προσβληθούν από την COVID-19 σε αυτούς τους χώρους.

Εκτός των αιλουροειδών, πρωτεύοντα έχουν ήδη μολυνθεί από τον ιό στη χώρα, όπως γορίλες στον ζωολογικό κήπο της πόλης Ατλάντα στην Τζόρτζια, οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί την περασμένη εβδομάδα.

Τα ζώα του ζωολογικού κήπου της αμερικανικής πρωτεύουσας θα εμβολιαστούν τους επόμενους μήνες με ένα εμβόλιο που ανέπτυξε η εταιρεία Zoetis.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ιωνικός “έσβησε” τον Άρη

Αντετοκούνμπο - Σακελλαροπούλου: η... συγγνώμη και το δώρο (εικόνες)

EUMED 9: Μήνυμα σε Τουρκία για σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και επίλυση του Κυπριακού