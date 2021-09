Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Επέκταση της αποζημίωσης και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απλοποιεί τη διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα στις περιοχές που εντάσσονται στο arogi.gov.gr

Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωράει σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr για τη στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ταυτόχρονα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απλοποιεί τη διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που εντάσσονται στην πλατφόρμα arogi.gov.gr.

Ειδικότερα:

Α. Επέκταση της πλατφόρμας arogi.gov.gr

Με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίνεται η δυνατότητα:

να υποβάλουν αίτηση και νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της χώρας από 1η Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, τόσο για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, έναντι επιχορήγησης και αποζημίωσης οικοσκευής, όσο και για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ,

να τροποποιήσουν ή και να ανακαλέσουν την αίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση,

να ενταχθούν και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές.

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης ως την 15η Οκτωβρίου 2021.

Η διευρυμένη πλατφόρμα arogi.gov.gr θα είναι διαθέσιμη από σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που, σύμφωνα με τη δήλωση Ε9 τους, βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και οι ιδιοκτήτες δηλώνουν, ανά ακίνητο, την έκταση των ζημιών και τη χρήση του (ιδιόχρηση, μίσθωση κ.λπ.). Ταυτόχρονα, ανάλογα με την έκταση των ζημιών που δηλώνεται ότι υπέστησαν, τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνονται στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει το IBAN του λογαριασμού τους στην ΑΑΔΕ.

Β. Διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για το 2021

Κατόπιν της έκδοσης των ως άνω κοινών αποφάσεων, η έκδοση των αρχικών εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι:

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται στις πληγείσες περιοχές, όπως αυτές διευρύνονται με τις παραπάνω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, τα εν λόγω ακίνητα θα απαλλαγούν κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2021, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα υποβάλουν αίτηση μετά την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, η αρχική εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ θα περιλαμβάνει και τα ακίνητα αυτά και στη συνέχεια θα επανεκδοθεί νέο εκκαθαριστικό από την ΑΑΔΕ με την απαλλαγή των ακινήτων αυτών, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2021.

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες ακίνητων της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021, τους οποίους έχει ταυτοποιήσει η ΑΑΔΕ με βάση τα σχετικά στοιχεία από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2021, η απαλλαγή θα χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ απευθείας, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα.

Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου στις περιοχές αυτές τυχόν δεν δει στο εκκαθαριστικό του την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση απαλλαγής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις εν λόγω πυρκαγιές δεν υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ στην πλατφόρμα arogi.gov.gr μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021, θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την απαλλαγή με αίτησή τους στη ΔΟΥ τους, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

