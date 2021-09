Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Σαράκης στον ΑΝΤ1: Χρειάζονται αυστηρότεροι νόμοι (βίντεο)

Ο γνωστός ποινικολόγος αποκαλύπτει ότι συνάντησε την Ιωάννα και μιλάει για την επίθεση με καυστικό υγρό που δέχθηκε ο ίδιος, πριν από μερικά χρόνια.

Ο έμπειρος ποινικολόγος, Παύλος Σαράκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, με αφορμή τη δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, για την ανάγκη αυστηροποίησης του νομικού πλαισίου, προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά για άλλους μιμητές.

Αποκάλυψε ότι συνάντησε την Ιωάννα, για να της εκφράσει τη συμπαράστασή του, έχοντας και ο ίδιος υπάρξει στο παρελθόν θύμα επίθεσης με καυστικό υγρό. «Την Ιωάννα τη συνάντησα, της έδειξα τον σεβασμό και την αγάπη μου. Και την ενθάρρυνα να συνεχίσει τον αγώνα που κάνει και σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της υγείας της, αλλά και τον αγώνα που κάνει για να μπορέσει να διεκδικήσει τη δικαστική της λύτρωση, τιμωρώντας τη δράστιδα αυτής της βάρβαρης και άθλιας επίθεσης εις βάρος της».

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στην δράστιδα της επίθεσης, απάντησε ότι θα τη ρωτούσε «Γιατί είχε χάσει την ψυχή της;»

Όπως είπε ο κ. Σαράκης, «Όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε τον πόνο και τη δυστυχία που έχει προκαλέσει στην Ιωάννα αυτό το βάρβαρο χτύπημα βίας. Και για εμένα πολύ περισσότερο, γιατί είμαι κι εγώ θύμα παρόμοιας βάρβαρης επίθεσης, τον Δεκέμβριο του 2007. Μπορώ και καταλαβαίνω και συμπάσχω για την Ιωάννα.»

Αφού υπογράμμισε πως «τα εγκλήματα βίας που τελούνται μέσω χημικών μέσων, όπως το θειικό οξύ ή και άλλα παρόμοια καυστικά υγρά, είναι χτυπήματα που επιφέρουν βάρβαρες βλάβες εφ όρου ζωής στα θύματα», ο Παύλος Σαράκης τόνισε πως «το ζητούμενο είναι να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά στους μιμητές τέτοιων βάρβαρων πράξεων. Θα πρέπει να γίνεται καταγραφή των χημικών μέσων που διακινούνται στην αγορά».

Αναφερόμενος στην επίθεση με καυστικό υγρό που είχε δεχθεί ο ίδιος το 2007, είπε πως χρειάστηκε μεγάλη δύναμη ψυχής για να διαχειριστεί την κατάσταση και συμπλήρωσε πως έχει λυτρωθεί, αφού τα δύο πρόσωπα που ενεπλάκησαν, σχεδίασαν και εκτέλεσαν την επίθεση, είναι νεκρά, ενώ το τρίτο είναι στη φυλακή.

