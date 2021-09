Τοπικά Νέα

Ληστές “άδειαζαν” ταξί

Διαδοχικά τα... χτυπήματα από 4 δράστες

Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας , 4 περιπτώσεις κλοπής, που τελέστηκαν το Σάββατο, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε ταξί στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής σε βάρος 25χρονου αλλοδαπού, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη 3 ατόμων.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι αφαίρεσαν από τέσσερα ταξί, ιδιοκτησίας Ελλήνων, συνολικά το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ και διάφορες συσκευές ψηφιακής τεχνολογίας, συνολικής χρηματικής αξίας 360 ευρώ.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας εξετάζεται η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης.

