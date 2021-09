Κόσμος

Εκλογές στη Ρωσία: Σημαντική πτώση για το κόμμα του Πούτιν

Εντυπωσιακή άνοδο σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τι δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών καταγράφεται σοβαρή πτώση του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος «Ενιαία Ρωσία», το οποίο συγκεντρώνει 38,87% (έναντι 54,2% στις εκλογές του 2016) των ψήφων με καταμετρημένο το 9,4% των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών.

Εντυπωσιακή άνοδο σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που συγκεντρώνει 25,02% (έναντι 13,34% στις εκλογές του 2016). Φαίνεται να επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις εκλογές, οι οποίες ήθελαν την «Ενιαία Ρωσία» να χάνει την απόλυτη πλειοψηφία, που είχε στη Βουλή και να καθιστούν υποχρεωτική τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού ή δημιουργία συμμαχιών εντός της Βουλής έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται το κυβερνητικό νομοθετικό έργο. Η έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ξεκίνησε μετά τις 21:00 ώρα Μόσχας (συμπίπτει με τη θερινή ώρα Ελλάδας), αφού έκλεισαν οι κάλπες και στο δυτικότερο άκρο της Ρωσίας, τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό, στην ουσία υπερεθνικιστικό κόμμα με τον εκκεντρικό ηγέτη Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι με 9,57% των ψήφων, το νέο φιλελεύθερο κόμμα «Νέοι Άνθρωποι» με 7,85% και ο κεντροαριστερός συνασπισμός «Δίκαιη Ρωσία» με 6,66%.

Στις 20:00 τοπική ώρα έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα στη Ρωσία ολοκληρώνοντας την πρωτοφανή τριήμερη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη 450 μελών της Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλής), εννέα κυβερνητών περιφερειών, αλλά και δεκάδων τοπικών κοινοβουλίων, δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων.

Εντυπωσιακή, όπως αναμενόταν, ήταν η συμμετοχή όσων είχαν ζητήσει εγκαίρως και αποκτήσει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικτυακή ψηφοφορία, τη μεγάλη καινοτομία αυτών των εκλογών. Στη Μόσχα η συμμετοχή τους έφθασε το 96,5% και άγγιξε τον αριθμό των 2 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, οι οποίοι κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών ανήκουν στα πλέον συνειδητά και εξοικειωμένα με την τεχνολογία τμήματα του εκλογικού σώματος.

Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο ωστόσο για τη γενική συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές, η οποία κινήθηκε στα παραδοσιακά χαμηλά επίπεδα (47,88% στις προηγούμενες εκλογές του 2016). Δύο ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες είχε φθάσει σε όλη τη Ρωσία κατά μέσο όρο στο 45,15% και κατά τις εκτιμήσεις θα προσέγγιζε το 50% του εκλογικού σώματος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στις πολυάριθμες καταγγελίες για παρατυπίες το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών απάντησε με τη δική του στατιστική και την εκτίμηση ότι «σημαντικά προβλήματα δεν υφίστανται». Σύμφωνα με τον αρμόδιο διευθυντή του υπουργείου Μιχαήλ Νταβίντοφ, «από την έναρξη της τριήμερης διαδικασίας καταγράφηκαν 5.800 καταγγελίες (σ.σ. για παρατυπίες), σχεδόν μιάμιση φορά λιγότερες από τις βουλευτικές εκλογές του 2016».

Η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, διοργανώτριας Αρχής των εκλογών, Έλα Παμφίλοβα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 8.539 ψηφοδέλτια σε 17 περιφέρειες και 54 εκλογικά τμήματα ακυρώθηκαν για διάφορους λόγους και υποστήριξε ότι χάρη στην προσπάθεια της ανεξάρτητης Αρχής της την τελευταία εξαετία είναι αδύνατη η απόκρυψη οποιασδήποτε παραβίασης του εκλογικού νόμου. Η ευρείας αποδοχής πρώην πολιτικός και υπουργός στις κυβερνήσεις υπό τον πρόεδρο Μπαρίς Γέλτσιν θέλησε μάλιστα να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό της, ζητώντας να απομακρυνθούν από τα καθήκοντά τους τουλάχιστον τρεις πρόεδροι τοπικών εφορευτικών επιτροπών και να παραπεμφθούν στις διωκτικές Αρχές λόγω «προκλητικών παραβιάσεων του νόμου».

