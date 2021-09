Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Η απολογία του για τον βιασμό και τις απόπειρες

Τι αναφέρει ο προφυλακισμένος ηθοποιός στο πολυσέλιδο απολογητικό υπόπνημά του.

Δύο μήνες σχεδόν μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να προφυλακιστεί στις φυλακές της Τρίπολης, ο Πέτρος Φιλιππίδης, συγκάτοικος πλέον του ?ημήτρη Λιγνάδη, σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει τη δική του εκδοχή για τη “σχέση” του με τις τρεις καταγγέλλουσες. Μέσω του πολυσέλιδου απολογητικού υπομνήματος, το οποίο αποκαλύπτει στο σύνολό του η “ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ”, ο Φιλιππίδης “ξεσπά” κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες, ενώ αναφέρεται με λεπτομέρειες τόσο στη γνωριμία του με καθεμία από τις τρεις γυναίκες όσο και στη δική του εκδοχή για το τι συνέβη.

Την πρώτη καταγγέλλουσα για το αδίκημα του βιασμού, Α.Μ., η οποία τυγχάνει να είναι και κόρη φίλης του ηθοποιού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο Φιλιππίδης τη χαρακτηρίζει «εμμονική», επισημαίνοντας ότι τον ενοχλούσε διαρκώς καθώς και ότι σε δημόσια εκδήλωση (τελετή βάπτισης του παιδιού ενός συνεργάτη του) δεν δίστασε να δηλώσει, μπροστά στον γιο του, ότι είναι ερωτευμένη μαζί του, ότι τον αγαπάει και ότι εκείνος καν δεν της μιλάει!

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη καταγγέλλουσα για την απόπειρα βιασμού Σ.Μ. (το 2014), ο προφυλακισμένος ηθοποιός αναφέρει ότι είχε συναινετικές ερωτικές συνευρέσεις μαζί της. Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια μίας από τις συναντήσεις που είχαν στο καμαρίνι του, το φερόμενο θύμα απόπειρας βιασμού τον «καβάλησε» και στη συνέχεια έκαναν παθιασμένο έρωτα! «Ήμασταν και οι δύο ιδιαίτερα ερεθισμένοι και ολοκληρώσαμε πολύ γρήγορα. Με εντυπωσίασε η αυτοπεποίθηση, ο δυναμισμός και η πρωτοβουλία της. Σπάνια είχα συναντήσει αυτά τα χαρακτηριστικά τόσο έντονα σε μια γυναίκα», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η απογοήτευσή της μετατράπηκε σε μένος όταν τελικά δεν συνεργάστηκαν επαγγελματικά.

Σε ό,τι αφορά την τρίτη καταγγέλλουσα Α.Γ., την οποία φέρεται να αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα στενό του Ψυχικού, υποστηρίζει ότι εκείνη του ρίχτηκε! «Ευθύς μόλις σταθμεύσαμε, η καταγγέλλουσα έπεσε με φόρα πάνω μου, ξεκούμπωσε το παντελόνι μου, κατέβασε το εσώρουχό μου και επιδόθηκε σε πεολειχία. Η πράξη της αυτή με ξάφνιασε ιδιαίτερα ευχάριστα και δεν τη σταμάτησα. Τη χάιδευα στο κεφάλι, τον λαιμό και την πλάτη και απολάμβανα τη στιγμή. Λίγο πριν το τέλος, η καταγγέλλουσα τραβήχτηκε και ολοκλήρωσα στο χέρι μου. Εν συνεχεία της ζήτησα να ανοίξει το ντουλαπάκι που είναι μπροστά από τη θέση του συνοδηγού και να μου δώσει τα χαρτομάντιλα που υπήρχαν εντός, προκειμένου να σκουπιστώ», αναφέρει και επισημαίνει ότι ακόμη και σήμερα αδυνατεί να αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στη συγκεκριμένη καταγγελία.

Πηγή: dikastikoreportaz.gr

