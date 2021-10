Life

Υπέροχες μάσκες για λαμπερά μαλλιά χωρίς ψαλίδα



Μετά το καλοκαίρι τα μαλλιά μας αφυδατώθηκαν και έγιναν πιο ξηρά και ταλαιπωρημένα.

Αυτό όμως δεν πρέπει να μας αγχώνει αφού μια επίσκεψη στο κομμωτήριο για το απαραίτητο καθάρισμα απο την ψαλίδα, αρκεί για να είμαστε και πάλι λαμπερές με υγιή μαλλιά.

Τι κάνουμε όμως προκειμένου να συντηρήσουμε αυτή την υγιή όψη του τριχωτού της κεφαλής μας; Μα μάσκες φυσικά!

Μάσκες με προιόντα που είναι πολύ πιθανό να έχουμε ήδη στο σπίτι μας!

Παρακάτω, θα σου προτείνω μερικά υλικά που αν τα χρησιμοποιήσεις με τον κατάλληλο τρόπο, θα σου χαρίσουν μεταξένια μαλλιά!

