ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική στάση εργασίας

Πανελλαδική στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ και συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τρίτη.

Πανελλαδική στάση εργασίας από 10:00 έως 15:00, έχει προκηρύξει για αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία θα πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις, στις 11 πμ, στην Αθήνα, στο υπουργείο Υγείας, στη Θεσσαλονίκη, στην 3η & 4η ΥΠΕ και στην περιφέρεια, στις ΥΠΕ και κατά τόπους σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ «η αποτίμηση του μέτρου της υποχρεωτικότητας είναι αρνητικότατη». Προσθέτει ότι εμβολιάστηκαν, μετά την ψήφιση του νόμου, 3.000 υγειονομικοί υπάλληλοι, ενώ με πειθώ θα μπορούσαν να εμβολιαστούν πολλαπλάσιοι.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι «η δημόσια υγεία έχει στερηθεί τις υπηρεσίες 7.000 υγειονομικών» και τα επιχειρησιακά σχέδια που εφαρμόζονται για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν είναι «οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις κλινικών και υπηρεσιών, ιδιωτικοποιήσεις, επιστροφή εργολάβων σε όλες τις υπηρεσίες».

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών, «με δεδομένο», όπως αναφέρει, «ότι και οι εμβολιασμένοι, αποδεδειγμένα μεταδίδουν τον ιό (με μικρότερο ιικό φορτίο), ειδικά τώρα που μεσολάβησαν 7 μήνες από τον εμβολιασμό μας, οι συνάδελφοι πρέπει να γυρίσουν τώρα πίσω στη δουλειά τους με δύο rapid test την εβδομάδα και τα μέτρα ατομικής προστασίας».

