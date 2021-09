Life

“Άγριες Μέλισσες”: πως ξεκινά ο γ΄ κύκλος (βίντεο)

Με την υπόσχεση πως “αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα”, οι συντελεστές της σειράς μας “προετοιμάζουν” για την πρεμιέρα του γ΄ κύκλου, στον ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά των δύο τελευταίων χρόνων, έρχονται τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στον ΑΝΤ1 και γράφουν τη συνέχεια της ιστορία τους, που αγαπήθηκε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη.

Ο Α’ και ο Β’ κύκλος καθήλωσαν με τη σαρωτική πλοκή, τις εξαιρετικές ερμηνείες και την κινηματογραφικής αισθητικής σκηνοθεσία τους.

Ο Γ’ κύκλος, βάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, συγκλονίζει και ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Διαφάνι 1967…

Οι ήρωές μας μετρούν ακόμα τα τραύματα του παρελθόντος και προσπαθούν να ξαναστήσουν τις ζωές τους. Θα τα καταφέρουν;

Το ξημέρωμα της 21ης Απριλίου θα τους βρει όλους ανυποψίαστους. Το άγνωστο, ο φόβος, η σιωπή, ο κίνδυνος, οι χωρισμοί, τα διλήμματα, οι παγίδες, η εξουσία, ο έρωτας.

Το παρελθόν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη και το μέλλον έρχεται με απειλητικά βήματα. Ο δρόμος που ξεδιπλώνεται οδηγεί σε άγνωστα μονοπάτια. Θα υπάρχει, άραγε, επιστροφή;

Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει και έρχεται η στιγμή που θα όλοι θα αναμετρηθούν και με τους εαυτούς τους, αλλά και με τους άλλους. Συμμαχίες ισχυρές, αλλά στην πραγματικότητα σαθρές. Πιόνια και παίκτες που ο καθένας έχει τα δικά του σχέδια, εκκρεμότητες και μυστικά από το χθες που θα ανοίξουν και πάλι αγιάτρευτες πληγές.

Η πορεία προς τη λύτρωση είναι στρωμένη με πολλά αγκάθια και ανατροπές.

Κανένας δεν θα μείνει αλώβητος…

Οι ιστορίες του Γ’ κύκλου έρχονται με πολλά ερωτηματικά που ζητούν απαντήσεις.

Η ευτυχία της Ελένης και του Λάμπρου δεν θα κρατήσει για πολύ. Τι θα γίνει όταν ο Λάμπρος βρεθεί στο στόχαστρο του καθεστώτος; Ποιος κρύβεται πραγματικά πίσω από τη στοχοποίησή του; Ένα πρόσωπο από το παρελθόν της Ελένης, ο Ζάχος Λυκογιάννης, θα μπορούσε να αποδειχτεί ο καλύτερος σύμμαχός της. Ή μήπως όχι;

Η γνωριμία της Ασημίνας με τον εκδότη εφημερίδας Πέτρο Ορφανίδη θα τη φέρει αντιμέτωπη με μεγάλα διλήμματα και αποφάσεις. Σε ποια άγνωστα μονοπάτια θα την οδηγήσουν τα βήματά της;

Η Δρόσω και ο Κωνσταντής περπατούν σε χωριστούς δρόμους. Έχουν ξεπεράσει, όμως, πραγματικά ο ένας τον άλλον; Ένα νέο πρόσωπο στη ζωή του Κωνσταντή μοιάζει να είναι η ιδανική λύση για να ξεπεράσει τη Δρόσω. Μήπως, όμως, καταλήξει στην πιο θανάσιμη παγίδα για εκείνον;

Η δίκη του Δούκα για τον θάνατο του Θέμελη πλησιάζει. Θα τιμωρηθεί για το έγκλημά του; Τι θα γίνει όταν τα ίδια του τα παιδιά αποφασίσουν να καταθέσουν εναντίον του; H Μυρσίνη προσπαθεί να τα προσεγγίσει ώστε να ξαναενώσει την οικογένειά τους. Θα τα καταφέρει;

Ο Ακύλας Μεγαρίτης αποφυλακίζεται και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του αδελφού του. Μέχρι πού είναι ικανός να φτάσει για να πάρει εκδίκηση; Οι αγαστές σχέσεις του με το νέο καθεστώς θα τον καταστήσουν ισχυρό παίκτη και θα τον βοηθήσουν να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Θα το φτάσει μέχρι το τέλος;

Ο Μελέτης, μετά τον χαμό της μητέρας του, έχει μπει σ΄ έναν δρόμο που δείχνει να είναι χωρίς επιστροφή. Είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της οικογένειας Μεγαρίτη, αλλά και των Σεβαστών με το Διαφάνι. Θα γίνει το πιόνι του Ακύλα ή του Δούκα; Ή μήπως θα παίξει το δικό του παιχνίδι;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία σειράς: Λευτέρης Χαρίτος

Σκηνοθέτες: Κώστας Αναγνωστόπουλος, Μιχάλης Κωνσταντάτος

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Γιώργος Παπανδρικόπουλος

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Θεοφανία Παπαθωμά, Χρήστος Πλαΐνης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Δανάη Λουκάκη, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Λεκάκης, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Γιάννης Νταλιάνης.

ΣΤΟΝ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑMIKA ΚΑΙ ΟΙ:

Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Κουρής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Μαρία Καλλιμάνη, Λήδα Ματσάγγου, Κώστας Φιλίππογλου, Χρήστος Μαλάκης, Γιώργος Παπαπαύλου, Χρήστος Φωτίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Δημήτρης Τσίκλης, Στέλλα Ψαρουδάκη, Προκόπιος Νεράντζης, Βασίλης Μπούτσικος κ.ά.

«Άγριες Μέλισσες»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00

