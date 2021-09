Οικονομία

Στουρνάρας: η ανάπτυξη θα ξεπεράσει το 6% φέτος

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ το ΑΕΠ στο τέλος του έτους θα διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο από εκείνο που ήταν πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Πιο αισιόδοξος από την Κυβέρνηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.

Ο κ. Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Politico προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 θα ξεπεράσει το 6%. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος, στο τέλος της χρονιάς το ΑΕΠ της χώρας θα διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο από εκείνο που ήταν πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Εκτίμησε δε ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξεως του 3,5% ετησίως, για τα επόμενα 10 χρόνια.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ο ίδιος εκτίμησε ότι ο λόγος του Δημοσίου Χρέους ως προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 187% το 2022 από τα επίπεδα του 200% που κυμαίνεται σήμερα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, έως το 2019 η Ελλάδα είχε καταφέρει να μειώσει το Δημόσιο Χρέος στα επίπεδα του 180% του ΑΕΠ και θα είχε καταφέρει να αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα αν δεν ξεσπούσε η πανδημία.

Για το ζήτημα των ελληνικών ομολόγων ο διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα κατέχει ελληνικά ομόλογα ύψους 30 δισ. ευρώ επί συνόλου 4,4 τρισ. ευρώ που έχει αποκτήσει μέσω των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζει), θα συνεχίσει τις αγορές Ελληνικού Χρέους ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος πανδημίας - ΡΕΡΡ. Όπως αναφέρε ο κ. Στουρνάρας το όλο θέμα δεν αφορά το κατά πόσον η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί το Δημόσιο Χρέος της αλλά κατά κύριο λόγο αφορά την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η ΕΚΤ, και την προσπάθεια της Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη να διατηρήσει το κόστος δανεισμού για τα κράτη σε χαμηλό επίπεδο.

«Θα ήταν πραγματικά αλαζονικό από την πλευρά μας να δηλώσουμε τη νίκη επί της πανδημίας αυτή τη στιγμή», είπε ο κ. Στουρνάρας. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την παράταση ή όχι του PEPP πέρα από τον Μάρτιο του 2022».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο πληθωρισμός επιμένει να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι προβλεπόταν αρχικώς. Άλλωστε τούτο, όπως είπε, αντανακλάται στις αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΚΤ. Εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση του ότι μεσοπρόθεσμα ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 2%.

