Μετεωρίτης έγινε ορατός από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)

Ο μετεωρίτης “έσκισε” τον ουρανό και έκανε τη νύχτα μέρα.

Αίσθηση προκάλεσε τη νύχτα της Τρίτης η πτώση ενός μετεωρίτη, ο οποίος έγινε ορατός από διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν την έκπληξή τους για το φαινόμενο, μιας και ο μετεωρίτης “έσκισε” τον ουρανό και η λάμψη του ήταν εντυπωσιακή.

Δείτε εικόνες που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα meteology στο Facebook:

