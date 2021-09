Κόσμος

Αίτνα: Το νέφος από το ηφαίστειο έφθασε στην Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου ζήτησε απόψεις επιστημόνων για το φαινόμενο, δημοσιεύοντας σχετική εικόνα.

Μέχρι τη χώρα μας έφθασε το νέφος από την έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας. Ο μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου δημοσίευσε συγκεκριμένη εικόνα από το φαινόμενο, σε ανάρτησή του στο Facebook, ζητώντας απόψεις επιστημόνων για το τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση αναφέρει:

«Οι εκπομπές διοξειδίου του Θείου (SO2) από τη σημερινή έκρηξη της Αίτνας, που καταγράφηκαν από δορυφόρο έφτασαν στην Ελλάδα!

Μετά από 22 ημέρες το ηφαίστειο ξέσπασε σήμερα το πρωί 21 Σεπ και η πορεία των εκπομπών διοξειδίου του Θείου (SO2) από τη σημερινή έκρηξη της καταγράφηκε από τον δορυφόρο Sentinel5p / Copernicus

Αν στην μετεοπαρέα μας έχουμε ειδικούς επί του θέματος θα χαρούμε να έχουμε τις απόψεις τους για το αν και τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας!»

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Καταδίκη για τις μηνύσεις από γονείς-αρνητές (βίντεο)

Παιδί ξεχασμένο στο σχολικό: ”δύο χρόνια πάμε σε παιδοψυχολόγο” (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: η Μητρόπολη Πειραιώς τον “αφορίζει” μετά θάνατον