Αθλητικά

Άρης - Παναθηναϊκός: Ο Καμαρά χάρισε την νίκη στους “κίτρινους”

Ο Άρης έφτασε στην πρώτη φετινή του επιτυχία στο πρωτάθλημα. Νέα ήττα για τους "πράσινους".

Ένα γκολ του Αμπουμπακάρ Καμαρά στο 10ο λεπτό στάθηκε αρκετό για να φτάσει ο Άρης στην πρώτη φετινή του επιτυχία. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε – μία μοιρασμένη – αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Super League.

Οι «κίτρινοι» ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη καλή τους στιγμή. Από βολέ του Σωκράτη Διούδη, η μπάλα έφτασε στον Καμαρά που συνεργάστηκε με τον Φακούντο Μπερτόγλιο, με τον Μαυριτανό επιθετικό να ανοίγει από κοντά το σκορ στο 10’. Μετά το 20λεπτο το «τριφύλλι» ανέβασε στροφές με κινητήριο μοχλό τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, φτάνοντας δύο φορές με τον Φώτη Ιωαννίδη κοντά στην ισοφάριση – την πρώτη αστόχησε στο πλασέ ο 21χρονος φορ ενώ στη δεύτερη, με το κεφάλι, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Χουλιάν Κουέστα. Ήταν και οι μοναδικές αξιόλογες στιγμές στο πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ξεκίνησε με καθολική υπεροχή των γηπεδούχων. Το δυνατό σουτ του Ντάνιελ Μαντσίνι (50’) πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Διούδη ενώ άστοχα ήταν τόσο η κεφαλιά του Μπαντού Εντιαγέ (59’) όσο και το σουτ του Λούκας Σάσα (63’). Κι όταν χρειάστηκε, όπως στο 65’ με το δυνατό σουτ του Εντιαγέ, ο Διούδης «φώναξε παρών». Τα ηνία στη συνέχεια πήραν και πάλι οι φιλοξενούμενοι, χωρίς όμως να βρουν δίχτυα. Στο 69’ ο Κουέστα διόρθωσε την τελευταία στιγμή και προ του Ιωαννίδη το λάθος που έγινε έπειτα από ασυνεννοησία με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να βγαίνει νικητής απέναντι στον Έλληνα φορ και στη φάση του 76ου λεπτού.

Ο Άρης κράτησε τη νίκη, πήρε το πρώτο φετινό του «τρίποντο» και έβαλε σε μεγαλύτερη εσωστρέφεια τον Παναθηναϊκό που γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του έπειτα από αυτή στα Γιάννενα με το ίδιο σκορ.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Τζέγκο, Σάσα (90’+1’ Ματίγια), Μπερτόγλιο (46’ Εντιαγέ), Μαντσίνι (82’ Ιτούρμπε), Γκάμα (71’ Ματέο), Καμαρά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Χουάνκαρ, Κότσιρας, Βέλεθ, Πούγγουρας (87’ Λούντκβιστ), Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (61’ Μαουρίσιο), Χατζηγιοβάνης (72’ Καρλίτος), Βιγιαφάνιες (61’ Παλάσιος), Βιτάλ, Ιωαννίδης (86’ Μακέντα).

