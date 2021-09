Life

Microbotox: Η νέα τάση στο botox! Υπόσχεται φυσικό αποτέλεσμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια σημεία εφαρμόζεται και πόσο διαρκεί.

Μια νέα καινοτόμα ιδέα–εφαρμογή στην αισθητική χειρουργική του προσώπου,το microbotox φαίνεται οτι κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις επιλογές των γυναικών για αντιγήρανση. Ο Πλαστικός Χειρουργός Απόστολος Γαϊτάνης μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής & της Διεθνούς Ένωσης Πλαστικών Χειρουργών ISAPS, κάνει μια σαφή επισκόπηση της συγκεκριμένης θεραπείας προσώπου.

Όπως εξηγεί το microbotox αποτελεί μια νέα χρήση του botox, που μπορεί να εφαρμοστεί στο μέτωπο, τα μάτια ή και τον λαιμό. Χρησιμοποιείται συγκεκριμένη δοσολογία του ήδη γνωστού υλικού και με ειδική τεχνική που ακολουθεί ο γιατρός, χρησιμοποιώντας πολύ λεπτή βελόνα - ίδια με της μεσοθεραπείας - και με πολλές μικρές ενγχύσεις, έτσι ώστε το υλικό να τοποθετηθεί επιφανειακά στον μυ.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιεμβολιαστές - Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Την Τρίτη τα πορίσματα για τις έρευνες στο Διαδίκτυο