Τουρνουά Οστράβα: η Σάκκαρη στα προημιτελικά

Με όπλο το εξαιρετικό της σερβίς η Ελληνίδα τενίστρια είχε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα.

Την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας στον 2ο γύρο της Λετονής Γελένα Οσταπένκο με 6-4, 6-2.

Με όπλο το εξαιρετικό της σερβίς (έχασε μόλις επτά πόντους σε ολόκληρο το ματς!), η Ελληνίδα τενίστρια (Νο 4 στο τουρνουά) είχε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα και ήταν θέμα χρόνου να κάνει το break, το οποίο ήρθε τελικά στο 7ο γκέιμ και αποδείχθηκε αρκετό για να της χαρίσει το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο, η Σάκκαρη κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε δια... περιπάτου στη νίκη.

Επόμενη αντίπαλος της 26χρονης πρωταθλήτριας θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης, ανάμεσα στη Ρωσίδα Αναστασία Παβλιουτσένκοβα και την Τσέχα Τερέζα Μαρτίντσοβα.

