Καιρός: παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν στην βόρεια Ελλάδα

Χειμωνιάτικες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Δείτε που το θερμόμετρο έδειξε μείον 9,2 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε χειμώνα σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τις ελάχιστες τιμές σε αρκετές περιοχές να βρίσκονται κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Με βάση τα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, παγετός σημειώθηκε στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με τη θερμοκρασία στη Βλάστη Κοζάνης να πέφτει στους μείον 1,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ αρνητικές ήταν, επίσης, οι θερμοκρασίες σε Μαυρολιθάρι (μείον 1,3), Βωβούσα (μείον 1,2), Νέο Καύκασο (μείον 0,4) κ.ά.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία του δικτύου καταγράφτηκε στη δολίνη του Βαθύσταλου Παρνασσού με -9,2 βαθμούς Κελσίου

