Tαμείο Αλληλεγγύης: νέα βοήθεια στην Ελλάδα

Χρηματοδότηση για την στήριξη πολλών περιοχών της χώρας, που δοκιμάστηκαν από φαινόμενα κακοκαιρίας ή σεισμούς. Πως κατανέμονται τα κονδύλια.

Πόροι του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε., οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε €35,9 εκ., εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση ζημιών από τρεις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια σχετικών τεκμηριωμένων αιτημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι νέες χρηματοδοτήσεις που εγκρίθηκαν αφορούν σε:

€3,3 εκ. για την αποκατάσταση ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Εύβοια τον Αύγουστο 2020.

€21,6 εκ. για την αποκατάσταση ζημιών από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» που έπληξε τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας το Σεπτέμβριο 2020.

που έπληξε τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας το Σεπτέμβριο 2020. €2,5 εκ. για την αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της Σάμου τον Οκτώβριο 2020.

€8,5 εκ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. συμβάλλει στην κάλυψη μέρους της δαπάνης για αποκατάσταση δημοσίων υποδομών, υπηρεσίες αντιμετώπισης και προσωρινά μέτρα ανακούφισης του τοπικού πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, ενώ από το 2020 το πεδίο παρέμβασής του διευρύνθηκε προκειμένου να χρηματοδοτεί και έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στον τομέα της δημόσιας υγείας από υγειονομικούς κινδύνους.

