“Πρωινοί Τύποι” - Αντιεμβολιαστές: ντοκουμέντο για οικονομική εξαπάτηση πολιτών

Αίσθηση προκαλεί ο διάλογος και τα επιχειρήματα ενός άνδρα να πείσει έναν αντιεμβολιαστή να δώσει χρήματα, δήθεν για να μην τον “πιάνουν” τα μέτρα και οι ποινές.

Ένα ντοκουμέντο για τους αντιεμβολιαστές και την προσπάθεια «εξαπάτησης» πολιτών με οικονομικό αντάλλαγμα για δήθεν παροχή πλήρους ασυλίας και κάλυψης έναντι του μη εμβολιασμού τους, μη τήρησης των μέτρων για τον κορονοϊό, με επίκληση ακόμη «κατάργησης» της ισχύος του Συντάγματος, παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, αντιεμβολιαστής προσπαθεί να πείσει πολίτη να δώσει χρήματα για να τύχει αυτής της «κάλυψης», που προφανώς και δεν ισχύει και δεν μπορεί να παρασχεθεί, προκειμένου να γίνει διαβίβαση εγγράφων προς διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, στα οποία να αναφέρεται ότι ο πολίτης δεν αναγνωρίζει την «κυριαρχία» του Δημοσίου και τις αποφάσεις του σε ζητήματα που αφορούν την δημόσια υγεία, στις οποίες εντάσσονται και τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Στον διάλογο, ο αντιεμβολιαστής που προσπαθεί να πείσει τον συνομιλητή του για να δώσει τα χρήματα, αναφέρει, μεταξύ πολλών άλλων:

«Απλώς οι άθλιοι εδώ άλλα μας λένε εμάς εδώ στις τηλεοράσεις προσπαθούν με το ζόρι να μας βάλουν ας πούμε μέσα σε μια ζωή ηλίθια και στην Ευρώπη πήγαν και ψήφισαν πριν από 3 μήνες ότι η ζωή είναι έτσι είναι ωραία και ότι δεν θα μας υποχρεώσουν να κάνουμε να βάλουμε μάσκα ή να κάνουμε το εμβόλιο υποχρεωτικά. Το καταλαβαίνεις; Είναι πολύ απλό.

Έγκυρος και έγκριτος νομικός που γνωρίζει νομική θα σου πει ότι με αυτό εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, ίσα-ίσα που μπορείς να τους κάνεις και μήνυση στην Ευρώπη και να τους πεις εδώ με δουλεύουν.

Ο δικαστικός επιμελητής για σένα, για το δικό σου όνομα, θα πάει και θα κάνει 40 ως 60 επιδόσεις, κάθε μία είναι περίπου 44 ευρώ. 44 ευρώ επί 40 ως 60 φορές κάνουν πόσο δεν ξέρω 4 ? 4=16 1.700 ως 3.000 ευρώ ένα ποσό το οποίο ο καθένας μεμονωμένα δεν μπορεί να το κάνει οπότε αυτό το πράγμα, το μοιράζουν 100 άτομα, 120, 130 βγαίνει μέσο όρο 30 ευρώ, 25 ευρώ ή 20 ευρώ κοκ. Είναι ένα επιχείρημα αυτό ό,τι κοίταξε, θα το κάνουν πολλοί μαζί ταυτόχρονα και μοιράζουν το κόστος και το κόστος για να βγει περίπου στα 20 ευρώ είναι αυτά τα χρήματα, 2.500-3.000 τα οποία τα μοιράζονται 150 άτομα και βγαίνει περίπου ένα 20αρικο, κάπως έτσι το εννοούν οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα.

Είναι μια προσπάθεια να τους πούμε ότι αυτό που λένε είναι μια βλακεία και μισή δεν τους κάνουμε κάτι, λέμε απλά ότι είστε λίγοι και ότι αυτά που λέτε είναι ηλίθια.

Εγώ μέσα στο κορμί μου βάζω ότι θέλω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου επιβάλλει κάποιος άλλος τι θα βάλω μέσα στο κορμί μου τι να βάλω. Είναι δυνατόν, τι συζητάμε τώρα τα αυτονόητα;»

Δόξα τω θεώ, πολλά ή λίγα δεν ξέρω αν είναι, πάντως είναι πάνω από 2.000 με υπογραφή».

Μετά από το άκουσμα του ηχητικού ντοκουμέντου, ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης, είπε ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα για την προστασία της δημόσιας υγείας και όχι μόνο, τονίζοντας πως «αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν δικαστικούς επιμελητές, έναν λειτουργό του Δημοσίου, για να πουν ότι δεν θέλουν την κάλυψη του Δημοσίου, ενώ τι θα κάνουν αν χρειαστεί το παιδί τους νοσοκομείο; Που θα απευθυνθούν; Στο Δημόσιο. Θα έπρεπε ήδη να υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα για φαινόμενα όπως αυτό».

