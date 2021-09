Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Γρεβενά

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθος. Δείτε το χάρτη με το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Επίκεντρο της δόνησης είναι η περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 21 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης. Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι στα 10 χιλιόμετρα.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

