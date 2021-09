Κοινωνία

Ελευθέριος Βενιζέλος: προσγείωση αεροπλάνου χωρίς φρένα

"Στον αέρα" βρίσκεται το αεροσκάφος αυτήν την ώρα και ετοιμάζεται για προσγείωση. Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο.

Συναγερμός σήμανε το πρώι της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση από Ατλάντα προς Αθήνα είχε πρόβλημα στα φρένα.

Το αεροπλάνο μετέφερε 248 επιβαίνοντες.

Ο πιλότος ανέφερε υπερθέρμανση στο σύστημα πέδησης και ότι θα πρέπει να προσγειωθεί με αυξημένα μέτρα ασφάλειας.

Το αεροσκάφος έκανε, μετά απο εντολή του πύργου ελέγχου, κύκλους πάνω από την Αίγινα μέχρι την Κέα, προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα καυσίμων στο αεροπλάνο και να έχουν χρόνο να ετοιμαστούν οι υπηρεσίες του αεροδρομίου για να αναπτυχθούν καταλήλως, ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε εξέλιξη κατά την προσγείωση χωρίς φρένα.

Στο Ελευθέριος Βενιζέλος βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Τελικώς, στις 10:57 το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος με ασφάλεια.

Λίγο πριν κατέβει στον διάδρομο του αεροδρομίου, έσβησε το λαμπάκι με την ένδειξη της υπερθέρμασνσης, ενώ δεν παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της διαδικασίας προσγείωσης κάποιο πρόβλημα στην όλη διαδικασία.

