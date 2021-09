Κοινωνία

Έβρος: Με μηχάνημα ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντόπισαν μετανάστες

Ήταν κρυμμένοι ανάμεσα σε εμπορεύματα.

(εικόνα αρχείου)

Ανάμεσα σε εμπορεύματα που μετέφερε ρυμουλκούμενο φορτηγό εντοπίστηκαν τρεις μετανάστες κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντόπισαν τους τρεις μετανάστες στο φορτηγό που οδηγούσε ο αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων. Το φοτηγό κατασχέθηκε.

