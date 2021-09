Οικονομία

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων και των επιδομάτων για την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου, η προκαταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου, η καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και η εμβόλιμη πληρωμή αναδρομικών σε συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης, υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και δεν διαθέτουν προσωπική διαφορά, περιλαμβάνονται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καταβληθούν συνολικά πάνω από 2 δις. ευρώ σε περίπου 4,7 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 505 εκατ. ευρώ σε 1.076.430 συνταξιούχους για την πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 466,7 εκατ. ευρώ σε 849.683 συνταξιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 540 εκατ. ευρώ σε 911.468 συνταξιούχους για την πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου των συνταξιούχων του Δημοσίου και των τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

20,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

11.100 ευρώ θα καταβληθούν σε 28 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ:

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή των αναδρομικών από αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης του Ν. 4670/20 σε συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης, υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και δεν διαθέτουν προσωπική διαφορά.

Αύριο Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων, τα ποσά και τον τρόπο ενημέρωσης όσων δεν θα λάβουν αναδρομικά, λόγω προσωπικής διαφοράς, κλπ.

Την ίδια μέρα (Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου) θα καταβληθούν 11 εκατ. ευρώ σε 28.400 δικαιούχους για προκαταβολή σύνταξης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ν. 4778/21.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

14 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

27 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 7.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

6,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

6,5 ευρώ θα καταβληθούν σε 800 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).

3. Από τον ΟΠΕΚΑ θα γίνουν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές:

200 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 850.000 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα.

72,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 172.000 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

48 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 216.608 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

31,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 257.953 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

12,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.448 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

11,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 34.941 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 100.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

228.822 ευρώ θα καταβληθούν σε 6.496 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.

302.947 ευρώ θα καταβληθούν σε 874 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

200.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 300 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.

60.107 ευρώ θα καταβληθούν σε 76 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

170.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.800 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

Για το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

