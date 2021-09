Αθλητικά

ΠΑΟΚ - AEK: Πήρε το ντέρμπι ο “δικέφαλος του βορρά” στην Τούμπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστικό το ντέρμπι των Δικεφάλων στην Τούμπα πρόσφερε πλούσιο θέαμα και τέλειωσε με μεγάλη νίκη των γηπεδούχων απέναντι στην ΑΕΚ που γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα

Συναρπαστικό το ντέρμπι των Δικεφάλων στην Τούμπα πρόσφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους και τέλειωσε με μεγάλη νίκη των γηπεδούχων απέναντι στην ΑΕΚ που γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Δυνατό το ξεκίνημα στο ντέρμπι γεμάτο πάθος και ένταση και στιγμές που αποζημίωσαν τους θεατές.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ήρθε στο 9' για την ΑΕΚ όταν ο Ντάρκο Γέβτιτς μέσα από την περιοχή δοκίμασε το σουτ αλλά ήταν άστοχος από καλή θέση.

Ο ΠΑΟΚ που παρατάχθηκε με εφεδρικούς κεντρικούς αμυντικούς λόγω της απουσίας των Ινγκασον -Κρέσπο αλλά και του Βαρέλα που τελευταία στιγμή αντικαταστάθηκε από τον Μιχάι, είχε να καλύψει αυτό το νευραλγικό σημείο της παράταξης του δεδομένου πως οι Μιχάϊ, Μιχαηλίδης δεν έχουν αγωνιστεί σαν δίδυμο στο κέντρο της άμυνας σε επίσημο παιχνίδι. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων ο Λιβάϊ Γκαρσία ήταν από την δεξιά πλευρά μια απειλή για τους γηπεδούχους που είχαν έτσι κι αλλιώς ένα πρόβλημα στο κέντρο άμυνας.

Ο ΠΑΟΚ έκανε αισθητή την παρουσία του στο 22' όταν ο Μπίσεσβαρ με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στάνκοβιτς αλλά ο βοηθός και στην συνέχεια το VAR ακύρωσαν το γκολ ως οφσαιντ. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ελαφρά κατοχή μπάλας (53-47%) στο πρώτο μισό του ημιχρόνου, φάνηκαν οι αξιώσεις των Θεσσαλονικέων, που στο 26' είχαν άστοχο σουτ με τον Σβαμπ.

Στο 28' κεφαλιά του Αραούχο μπλόκαρε χωρίς δυσκολία ο Πασχαλάκης και στο επόμενο λεπτό σουτ του Αουγκούστο έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ ο Στάνκοβιτς. Στο 40΄ ο Τσούμπερ έστειλε πλάγιο δυνατό σουτ στην εστία του ΠΑΟΚ αλλά ο γκολκίπερ -αρχηγός του μπλόκαρε χωρίς δυσκολία, με τους δυο τερματοφύλακες να αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές.

Στο 42΄ο ΠΑΟΚ βρήκε την λύση που αναζητούσε. Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ με ελιγμό στην περιοχή και γωνιακό σουτ αιφνιδίασε τον Στάνκοβιτς, μετά από ασίστ του Κούρτιτς, ανοίγοντας το σκορ μέσα σε αποθέωση. Το γκολ "έλυσε" τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ που ως την λήξη του ημιχρόνου είχε άλλη μια καλή ευκαιρία για γκολ. Στο 45΄+1' όταν ο Αουγκούστο κέρδισε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή της αθηναϊκής ομάδας αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Στάνκοβιτς. Η λήξη του πρώτου μέρους βρήκε τον ΠΑΟΚ σε κατακόρυφη αγωνιστική άνοδο που αύξησε και το ποσοστό κατοχής της μπάλας στο 60-40%.

Με κέφι και ρυθμό μπήκε στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ και στο 51' ο Σβαμπ από σέντρα του Μπίσεσβαρ έπιασε κεφαλιά που έφυγε άουτ. Οσο όμως διατηρούνταν το 1-0 η ΑΕΚ δεν έχανε τον προσανατολισμό της και αντίθετα άρχισε να αξιώνει πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, με ανάληψη επιθετικών πρωτοβουλιών ειδικότερα μετά την είσοδο των Ανσαριφάρντ και Σάκχοφ. Στο 68΄μάλιστα από λάθος του Σίντκλεϊ, η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση με τους Τσούμπερ και Ανσαριφάρντ, αλλά ο Πασχαλάκης αποσόβησε τον κίνδυνο με επέμβαση διαρκείας.

Στο 77' ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι με τον Μπίσεσβαρ που ανατράπηκε από τον Μισελέν. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Κούρτιτς που στο 79' με εύστοχο χτύπημα πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην διαφαινόμενη νίκη.

Ομως η ΑΕΚ είχε σφυγμό και στο 83' ο Μοχαμαντί πέτυχε γκολ με βολίδα μέσα από την περιοχή που όμως με την χρήση VAR ακυρώθηκε. Ως την λήξη του αγώνα και παρά την πίεση που άσκησε η Ενωση ο ΠΑΟΚ κράτησε την αμυντική του λειτουργία και το τέλος του αγώνα τον βρήκε νικητή με μια πολύτιμη νίκη που τον ξαναφέρνει πλέον στο προσκήνιο της κορυφής του πίνακα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε, έδειξε ποιότητα, ταχύτητα αλλά στις κομβικές στιγμές δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.

Διαιτητής: Πάολο Βαλέρι (Ιταλία)

Κίτρινες: Σίντκλεϊ, Αντρ. Ζίφκοβιτς, Σφιντέρσκι, Εσίτι, Ανσαριφάρντ, Λε Ταλέκ,

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Μιχάϊ, Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ, Σβαμπ (75' Εσίτι), Κούρτιτς, Αουγκούστο, Ζίβκοβιτς (74΄Μουργκ- 88' Μιτρίτσα), Μπίσεσβαρ (92' Λύρατζης) και Σφιντέρσκι (90' Ακπομ).

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Βράνιες, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (75΄ Μοχαμαντί), Σιμάνσκι (60' Ανσαριφάρντ), Λε Ταλέκ (85' Σιμόες) , Γέβτιτς (60' Σάκχοφ), Γκαρσία (86' Τάνκοβιτς), Τσούμπερ και Αραούχο

Ειδήσεις σήμερα:



Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Η Ντόρα ήταν “αντράκι”, λέει ο αδελφός της