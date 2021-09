Πολιτική

Σεισμός στο Ηράκλειο: σε εφαρμογή το σχέδιο “Εγκέλαδος”

Στο Ηράκλειο μεταβαίνει εκτάκτως ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Στυλιανίδης. Τι προβλέπει το σχέδιο "Εγκέλαδος".

Σε εφαρμογή τέθηκε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «Εγκέλαδος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στο Ηράκλειο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα στο Αρκαλοχώρι.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μεταβαίνει στην περιοχή η 1η και η 2η ΕΜΑΚ, καθώς και κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Εμμανουήλ Φραγκάκη και τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα και μεταβαίνει στην περιοχή με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου και τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, Φοίβο Θεοδώρου για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν δύο εγκλωβισμένοι σε Αρκαλοχώρι και Πατσίδερο, ενώ έχουν σημειωθεί ζημιές σε δύο εκκλησίες και σε σπίτια των δύο χωριών.

Τι προβλέβει το Σχέδιο "Εγκέλαδος":

