“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στόχος του προγράμματος είναι οι γυναίκες να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας, μετά την απόκτηση των παιδιών τους, ενώ παράλληλα να μειωθεί η αδήλωτη εργασία.

Ανοίγει ο δρόμος για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς κατατίθεται στη Βουλή η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» αφορά στη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων, για τη φύλαξη των παιδιών τους.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2022 σε δήμους της χώρας, ενώ, στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια.

«Στηρίζουμε ουσιαστικά τη γυναικεία εργασία, καθώς θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων περνά μέσα από την εργασία. Εξάλλου η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αυτό αποτυπώνεται στα έργα που περιλαμβάνονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, που θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα», δηλώνει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα. «Με το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς", βοηθάμε ιδιαίτερα τους γονείς που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες ασφαλούς φύλαξης των παιδιών τους, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της καθημερινότητάς τους, προωθώντας την ισότητα γυναικών και ανδρών στην απασχόληση», προσθέτει η κ. Συρεγγέλα.

Με τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» στόχος μας είναι οι γυναίκες να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας, μετά την απόκτηση των παιδιών τους, ενώ παράλληλα να μειωθεί η αδήλωτη εργασία, μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, γυναικών, να εργαστούν, κατόπιν πιστοποίησης, ως επιμελήτριες και επιμελητές.

Δημιουργείται Μητρώο Επιμελητών

Το Μητρώο Επιμελητών είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Θα εγγραφούν αρχικά οι επιμελητές και οι επιμελήτριες που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων και, στη συνέχεια, οι γονείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες φύλαξης θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε επόμενο στάδιο, οι γονείς θα επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί ή τα παιδιά τους, με τον/την οποίο/α θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας και θα αρχίσουν να λαμβάνουν μηνιαία οικονομική ενίσχυση.

Στο Μητρώο Επιμελητών εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι Έλληνες πολίτες ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, με δικαίωμα εργασίας, είναι απόφοιτοι/ες επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σπουδών των ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Αγωγής, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή είναι απόφοιτοι/ες κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν ολοκληρώσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για επιμελητές/τριες, έχουν γνώσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών σε παιδιά, έχουν καλή κατάσταση ψυχικής και σωματικής υγείας και δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα, δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, δεν έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας ή δεν έχουν απωλέσει το δικαίωμα άσκησης αυτής, εφόσον είναι γονείς, δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 Α.Κ., έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνησης παιδιών, καθώς και για τα αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων, έχουν ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας.

Πώς θα γίνεται η επιλογή του/της επιμελητή/τριας;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η επιλογή του/της επιμελητή/τριας γίνεται από το γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού και στη μεταξύ τους συμφωνία περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ο τόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το ύψος της αμοιβής, καθώς και τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο: α) μέχρι του αριθμού των τριών παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους, β) μέχρι του αριθμού των δύο παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση

Τα ωφελούμενα πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση είναι τα εξής:

Μητέρα φυσική, θετή ή ανάδοχη, με βρέφος ή νήπιο που εργάζεται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Πατέρας φυσικός, θετός ή ανάδοχος, που ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζεται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Γυναίκα στην οποία έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζεται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργες.

